Лучан кличуть на концерт класичної музики
Сьогодні, 18:44
Волинська обласна філармонія запрошує меломанів на концерт класичної музики.
Цього разу – за участі визначних вітчизняних музикантів, солістів Національної філармонії України, заслужених артистів України Юрія Шутка (флейта) і Андрія Остапенка (гітара), - розповіли організатори.
У програмі ‒ твори Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Теодора Гауде, Луїджі Леньяні, Мауро Джуліані, Фердинандо Каруллі.
Концерт відбудеться у пʼятницю, 8 лютого, у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Початок – о 17.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
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Цього разу – за участі визначних вітчизняних музикантів, солістів Національної філармонії України, заслужених артистів України Юрія Шутка (флейта) і Андрія Остапенка (гітара), - розповіли організатори.
У програмі ‒ твори Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Теодора Гауде, Луїджі Леньяні, Мауро Джуліані, Фердинандо Каруллі.
Концерт відбудеться у пʼятницю, 8 лютого, у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Початок – о 17.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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