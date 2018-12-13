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Лучан кличуть на концерт класичної музики

Лучан кличуть на концерт класичної музики
Волинська обласна філармонія запрошує меломанів на концерт класичної музики.

Цього разу – за участі визначних вітчизняних музикантів, солістів Національної філармонії України, заслужених артистів України Юрія Шутка (флейта) і Андрія Остапенка (гітара), - розповіли організатори.

У програмі ‒ твори Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Теодора Гауде, Луїджі Леньяні, Мауро Джуліані, Фердинандо Каруллі.

Концерт відбудеться у пʼятницю, 8 лютого, у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Початок – о 17.00.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.

Лучан кличуть на концерт класичної музики

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Теги: музика, анонс, філармонія
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