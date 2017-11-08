У селищі на Волині комунальники недбало вивозять сміття





Про це розповіла мешканка селища Алла Козак, - пише



“Ці фото зроблені на нашій центральній вулиці, біля будинків навпроти універмагу. Вчора йшла на урочистості до Дня Соборності – лежать гори сміття. Я просила: коли забирають непотріб, хай беруть з собою відро і шуфлю. Вони забрали пакети, а це все залишили лежати під нашими вікнами”, – говорить вона.



Жінка скаржиться, що здійснює оплату за послуги, які місцеве ВУЖКГ не надає як належить. Комунальники приїздять у вівторок і п’ятницю. З її слів, вони не рахують за потрібне прибирати розтягнутий собаками хлам і це роблять самі мешканці.



“Так виглядає подвір’я після вивозу сміття… Тож за що ми платимо ґроші? Невже так важко зібрати?”, – написала Алла Козак у мережі facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-го січня на вулиці Грушевського в Іваничах працівники ВУЖКГ, вивозячи сміття, залишили неприбраними купи непотребу під вікнами житлових будинків.Про це розповіла мешканка селища Алла Козак, - пише БУГ “Ці фото зроблені на нашій центральній вулиці, біля будинків навпроти універмагу. Вчора йшла на урочистості до Дня Соборності – лежать гори сміття. Я просила: коли забирають непотріб, хай беруть з собою відро і шуфлю. Вони забрали пакети, а це все залишили лежати під нашими вікнами”, – говорить вона.Жінка скаржиться, що здійснює оплату за послуги, які місцеве ВУЖКГ не надає як належить. Комунальники приїздять у вівторок і п’ятницю. З її слів, вони не рахують за потрібне прибирати розтягнутий собаками хлам і це роблять самі мешканці.“Так виглядає подвір’я після вивозу сміття… Тож за що ми платимо ґроші? Невже так важко зібрати?”, – написала Алла Козак у мережі facebook.

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