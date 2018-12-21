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На Волині боржник аліментів «влетів» на 100 тисяч

На Волині боржник аліментів «влетів» на 100 тисяч
Понад 103 тисячі гривень аліментів і штрафу стягнув з боржника Володимир-Волинський міськрайонний відділ ДВС.

Про це повідомили в Головному територіальному управлінні Юстиції у Волинській області.

"У виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 66 267,70 гривень", - йдеться у повідомленні.

З чоловіка також стягнули штраф у розмірі 30 136,43 гривень та виконавчий збір на користь держави в сумі 6 627,77 гривень.
На Волині боржник аліментів «влетів» на 100 тисяч

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Теги: аліменти, гроші
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