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У Луцьку через холод в гуртожитку студентів відправили на канікули. ВІДЕО

У Луцьку через холод в гуртожитку студентів відправили на канікули. ВІДЕО
На вимушені канікули відправили 420 студентів Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського.

Дітей відпустили додому бо у навчальному корпусі та гуртожитку холодно – розповів директор освітнього закладу Василь Панасюк. Йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Замість закріплених санітарними нормами 18-ти градусів, у класних кімнатах 15-ть.

Керівництво закладу прийняло рішення призупинити навчання до 1 лютого.

Директор коледжу розповів, холодно у аудиторіях, бо у закладі змушені заощаджувати газ.


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Теги: студенти, гуртожиток, холод, канікули
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