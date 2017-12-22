У Луцьку через холод в гуртожитку студентів відправили на канікули. ВІДЕО
Сьогодні, 08:05
На вимушені канікули відправили 420 студентів Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського.
Дітей відпустили додому бо у навчальному корпусі та гуртожитку холодно – розповів директор освітнього закладу Василь Панасюк. Йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Замість закріплених санітарними нормами 18-ти градусів, у класних кімнатах 15-ть.
Керівництво закладу прийняло рішення призупинити навчання до 1 лютого.
Директор коледжу розповів, холодно у аудиторіях, бо у закладі змушені заощаджувати газ.
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Дітей відпустили додому бо у навчальному корпусі та гуртожитку холодно – розповів директор освітнього закладу Василь Панасюк. Йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Замість закріплених санітарними нормами 18-ти градусів, у класних кімнатах 15-ть.
Керівництво закладу прийняло рішення призупинити навчання до 1 лютого.
Директор коледжу розповів, холодно у аудиторіях, бо у закладі змушені заощаджувати газ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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