У Луцьку через холод в гуртожитку студентів відправили на канікули. ВІДЕО





Дітей відпустили додому бо у навчальному корпусі та гуртожитку холодно – розповів директор освітнього закладу Василь Панасюк. Йдеться у сюжеті



Замість закріплених санітарними нормами 18-ти градусів, у класних кімнатах 15-ть.



Керівництво закладу прийняло рішення призупинити навчання до 1 лютого.



Директор коледжу розповів, холодно у аудиторіях, бо у закладі змушені заощаджувати газ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вимушені канікули відправили 420 студентів Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського.Дітей відпустили додому бо у навчальному корпусі та гуртожитку холодно – розповів директор освітнього закладу. Йдеться у сюжеті UA:Волинь Замість закріплених санітарними нормами 18-ти градусів, у класних кімнатах 15-ть.Керівництво закладу прийняло рішення призупинити навчання до 1 лютого.Директор коледжу розповів, холодно у аудиторіях, бо у закладі змушені заощаджувати газ.

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