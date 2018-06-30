Не міг прийти до тями і ледь говорив: у Луцьку зграя невідомих побила дідуся
Сьогодні, 09:17
У Луцьку на проспекті Перемоги натовп людей побив дідуся.
Про це на своїй сторінці у Facebook користувач Діоніс Афоніч.
Чоловік розповів, що о третій ночі вийшов за кавою на проспект Перемоги, поблизу історичного корпусу СНУ ім. Лесі Українки. Він побачив на зупинці громадського транспорту дідуся з сумками.
«Стоїть бідолаха мерзне, намагається до когось зателефонувати. Мені це здалося трохи дивним. Забираю каву, підходжу і запитию - "Доброї ночі, з Вами усе добре?" І бачу що ні, таки не добре», – пише лучанин.
Пенсіонер розповів, що до нього підійшла зграя людей та попросила закурити. Його повалили на землю та почали бити.
«Порвали сумку з пожитками, з якими він ішов додому. І він оце стоїть уже багато годин, мерзне і не може прийти до тями. Толком більше нічого не хоче говорити. Живе десь на Гулака-Артемовського з іншим пенсіонером, який є сліпим. Подзвонити до когось щоб прийшов, допоміг, чи забрав - нема... Дочка у Польщі живе», – пише Діоніс Афоніч.
Лучанин впустив дідуся погрітися та зробив йому чаю.
«Руки у нього побиті, голова в крові, певно теж розбита, ніс побитий, і це тільки те що видно, кров, рани, гематоми...» – пише чоловік.
Також лучанин розповів, що викликав поліцію та швидку допомогу. Медики поговорили з чоловіком та забрали у травмпункт.
«З розмови лікарів я зрозумів що у них підозра на струс та гематому в\на голові. Чоловікові дуже тяжко дісталося, говорить тяжко та невнятно, плутається в словах», – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook користувач Діоніс Афоніч.
Чоловік розповів, що о третій ночі вийшов за кавою на проспект Перемоги, поблизу історичного корпусу СНУ ім. Лесі Українки. Він побачив на зупинці громадського транспорту дідуся з сумками.
«Стоїть бідолаха мерзне, намагається до когось зателефонувати. Мені це здалося трохи дивним. Забираю каву, підходжу і запитию - "Доброї ночі, з Вами усе добре?" І бачу що ні, таки не добре», – пише лучанин.
Пенсіонер розповів, що до нього підійшла зграя людей та попросила закурити. Його повалили на землю та почали бити.
«Порвали сумку з пожитками, з якими він ішов додому. І він оце стоїть уже багато годин, мерзне і не може прийти до тями. Толком більше нічого не хоче говорити. Живе десь на Гулака-Артемовського з іншим пенсіонером, який є сліпим. Подзвонити до когось щоб прийшов, допоміг, чи забрав - нема... Дочка у Польщі живе», – пише Діоніс Афоніч.
Лучанин впустив дідуся погрітися та зробив йому чаю.
«Руки у нього побиті, голова в крові, певно теж розбита, ніс побитий, і це тільки те що видно, кров, рани, гематоми...» – пише чоловік.
Також лучанин розповів, що викликав поліцію та швидку допомогу. Медики поговорили з чоловіком та забрали у травмпункт.
«З розмови лікарів я зрозумів що у них підозра на струс та гематому в\на голові. Чоловікові дуже тяжко дісталося, говорить тяжко та невнятно, плутається в словах», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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