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Не міг прийти до тями і ледь говорив: у Луцьку зграя невідомих побила дідуся

Не міг прийти до тями і ледь говорив: у Луцьку зграя невідомих побила дідуся
У Луцьку на проспекті Перемоги натовп людей побив дідуся.

Про це на своїй сторінці у Facebook користувач Діоніс Афоніч.

Чоловік розповів, що о третій ночі вийшов за кавою на проспект Перемоги, поблизу історичного корпусу СНУ ім. Лесі Українки. Він побачив на зупинці громадського транспорту дідуся з сумками.

«Стоїть бідолаха мерзне, намагається до когось зателефонувати. Мені це здалося трохи дивним. Забираю каву, підходжу і запитию - "Доброї ночі, з Вами усе добре?" І бачу що ні, таки не добре», – пише лучанин.

Пенсіонер розповів, що до нього підійшла зграя людей та попросила закурити. Його повалили на землю та почали бити.

«Порвали сумку з пожитками, з якими він ішов додому. І він оце стоїть уже багато годин, мерзне і не може прийти до тями. Толком більше нічого не хоче говорити. Живе десь на Гулака-Артемовського з іншим пенсіонером, який є сліпим. Подзвонити до когось щоб прийшов, допоміг, чи забрав - нема... Дочка у Польщі живе», – пише Діоніс Афоніч.

Лучанин впустив дідуся погрітися та зробив йому чаю.

«Руки у нього побиті, голова в крові, певно теж розбита, ніс побитий, і це тільки те що видно, кров, рани, гематоми...» – пише чоловік.

Також лучанин розповів, що викликав поліцію та швидку допомогу. Медики поговорили з чоловіком та забрали у травмпункт.

«З розмови лікарів я зрозумів що у них підозра на струс та гематому в\на голові. Чоловікові дуже тяжко дісталося, говорить тяжко та невнятно, плутається в словах», – йдеться у дописі.
Не міг прийти до тями і ледь говорив: у Луцьку зграя невідомих побила дідуся
Не міг прийти до тями і ледь говорив: у Луцьку зграя невідомих побила дідуся

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Теги: побиття, Луцьк, скандал
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