Розповіли про особливості художньої студії у «Промені»*
Сьогодні, 19:46
"Смугастий носоріг" має ще одне чарівне місце – це художня школа для дітей віком від 3-х років. У ній проводиться навчання основ образотворчого мистецтва, відбуваються знайомства з різноманітними жанрами, та безумовно цікава навчальна програма за віковими групами.
Індивідуальний підхід, безперервна комунікація з дітьми під час занять та перерви з чаюванням.
У студії працює кваліфікована команда викладачів, які допоможуть розвинути у Вашій дитині любов до прекрасного, фантазію, креативне мислення.
Ще «Смугастий Носоріг» пропонує зручну послугу «майстер-клас у будь-який час». Кожного дня з 11:00 до 21:00 батьки мають змогу привести дитину на майстер-клаc та залишити виготовляти будь-який виріб із запропонованих у майстерні. А також виїзні майстер-класи у школах, садочках, на вечірках.
Ще на території майстерні є крамничка подарунків ручної роботи (блокноти, іграшки, листівки, картини, текстиль з художнім розписом) і є можливість замовити індивідуальний подарунок.
Однією з переваг навчання у художній школі є постійні знижки на ряд послуг у розважальному комплексі «Смугастий Носоріг», а саме: при купівлі абонементу на навчання в художній школі – перше заняття безкоштовне та -20% на перукарню для учнів творчої майстерні та їхніх батьків.
«Смугастий Носоріг» - місце щасливих, творчих та освічених дітей.
+380 (66) 770 07 50
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
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Індивідуальний підхід, безперервна комунікація з дітьми під час занять та перерви з чаюванням.
У студії працює кваліфікована команда викладачів, які допоможуть розвинути у Вашій дитині любов до прекрасного, фантазію, креативне мислення.
Ще «Смугастий Носоріг» пропонує зручну послугу «майстер-клас у будь-який час». Кожного дня з 11:00 до 21:00 батьки мають змогу привести дитину на майстер-клаc та залишити виготовляти будь-який виріб із запропонованих у майстерні. А також виїзні майстер-класи у школах, садочках, на вечірках.
Ще на території майстерні є крамничка подарунків ручної роботи (блокноти, іграшки, листівки, картини, текстиль з художнім розписом) і є можливість замовити індивідуальний подарунок.
Однією з переваг навчання у художній школі є постійні знижки на ряд послуг у розважальному комплексі «Смугастий Носоріг», а саме: при купівлі абонементу на навчання в художній школі – перше заняття безкоштовне та -20% на перукарню для учнів творчої майстерні та їхніх батьків.
«Смугастий Носоріг» - місце щасливих, творчих та освічених дітей.
+380 (66) 770 07 50
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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