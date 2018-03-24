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Голова Волинської ОДА бере участь у Всеукраїнській звітній конференції з інклюзивної освіти

Голова Волинської ОДА бере участь у Всеукраїнській звітній конференції з інклюзивної освіти
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко бере участь у Всеукраїнській звітній конференції з інклюзивної освіти.

На теренах України триває впровадження інклюзивної освіти, яка вже дала значні результати. Відтак сьогодні, 25 січня, у Києві відбувається Всеукраїнська звітна конференція з інклюзивної освіти під керівництвом Президента України Петра Порошенка та Першої леді країни Марина Порошенко, – повідомили на офіційній сторінці голови Олександра Савченка у Facebook.

Урочисте відкриття заходу відбулося о 12 год із виконання Державного Гімну України. Опісля з вітальним словом до усіх присутніх звернулася організатор заходу, голова Фонду Порошенка, Перша леді України – Марина Порошенко.

За її словами, саме в липні 2016 року на законодавчому рівні стартувала реформа інклюзивної освіти. Зокрема, впровадження науково-практичного експерименту розпочали в пілотній Запорізькій області. Перші кроки показали продемонстрували важливість та доцільність даної реформи. Тому вже в березень 2017 року на це питання звернули на найвищому рівні. Відтак, відбулося системне впровадження інклюзивної освіти в усіх регіонах країни.

«Хочу підкреслити, що за ці останні роки ми зробили неймовірно багато і ми вже починаємо виходити на європейський та міжнародний рівень. Ціна цього – це щасливі очі дітей, які мають можливість навчатися у звичайних школах поруч зі своїми однолітками. Вони мають друзів, вони відчувають себе щасливими. Ми бачимо батьків таких дітей, які вже мають впевненість в їх майбутньому.

Хочу подякувати всім, хто долучився до активного впровадження інклюзивної освіти в Україні. Це наша потужна команда однодумців. Ми дуже багато зробили і нам є чим пишатися. Але ми будемо продовжувати цю реформу, її вдосконалювати», – зазначила Марина Порошенко.

Президент України, своєю чергою, зауважив, що спочатку впровадження реформи йшло досить повільно. Адже на той час мало хто знав, що таке інклюзія чи інклюзивно-ресурсний центр. Нині ж – це пріоритет голів обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а також великої армії волонтерів

«Особливе місце в моєму серці займає інклюзія. Три з половиною роки я лягаю спати і встаю з цією думкою. За цей короткий термін ми продемонстрували значні результати. Сьогодні більше 14 тисяч дітей з особливими потребами навчаються у садочках і школах. В бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення і належного обладнання – майже 700 ІРЦ, що має повністю задовольнити потребу в таких закладах.

Хочу висловити повагу і вдячність усім, хто долучився до роботи зі створення інклюзивного середовища в освіті для дітей. Щасливий, що можу назвати серед них мою дружину, Голову Фонду Петра Порошенка Марину Порошенко. Без перебільшення, вона була і є серцем цієї важливої справи», – підкреслив Петро Порошенко.

Окрім того, Глава держави наголосив, що спільними зусиллями, ми будуємо Нову українську школу, де освітній процес пристосований до потреб кожної дитини. Інклюзія для українців – це характеристика нації, а також частина найважливішої та найпотрібнішої реформи.

Слід додати, що Волинська область є одним із лідерів щодо впровадження інклюзивної освіти в Україні. Тож власним досвідом під час Всеукраїнської звітної конференції з інклюзивної освіти поділиться також голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

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Теги: Олександр Савченко, Петро Порошенко, інклюзія, конференція
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