У Луцьку відремонтують всі світлофори. ВІДЕО





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У департаменті ЖКГ кажуть, що капітальний ремонт загалом може обійтися у 13,5 мільйона гривень.



Загалом у Луцьку 46 світлофорних об'єктів. У це поняття, зокрема, входять світлофори, що регулюють рух на певній ділянці дороги або на перехресті. А ще, один об'єкт може складатися з кількох світлофорів.



Більшість з них - застарілі, лише деякі потребують часткового ремонту, а решта ж - капітального.



"Буде зроблена єдина система керування світлофорним рухом в місті, а також на окремих місцях буде запровадження так звана "зелена хвиля", - повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.



"Зелена хвиля" дасть можливість водіям проїхати вулицею, не зупиняючись на червоне світло. Це, щоправда, за умови певної швидкості руху.



Детальніше - у сюжеті.





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