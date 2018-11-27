У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО





Директор закладу Олег Ковальчук урочисто розрізав червону стрічку, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



У приміщенні басейну було проведено капітальний ремонт, а також повний комплекс оздоблюваних робіт, встановили окремий індивідуально-тепловий пункт. Надмірну вологість повітря регулює єдина серед луцьких шкіл рекупераційна вентиляційна установка. Вода у басейні очищується та дезінфікується сучасними методами без використання хлору. Окрім того, найближчим часом придбають пристрій, що дозволить провести очищення чаші басейну без необхідності повного злиття води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука сьогодні, 25 січня, відбулось урочисте відкриття нового шкільного басейну.Директор закладуурочисто розрізав червону стрічку, - йдеться на сайті Луцької міської ради.У приміщенні басейну було проведено капітальний ремонт, а також повний комплекс оздоблюваних робіт, встановили окремий індивідуально-тепловий пункт. Надмірну вологість повітря регулює єдина серед луцьких шкіл рекупераційна вентиляційна установка. Вода у басейні очищується та дезінфікується сучасними методами без використання хлору. Окрім того, найближчим часом придбають пристрій, що дозволить провести очищення чаші басейну без необхідності повного злиття води.

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