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У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО

У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука сьогодні, 25 січня, відбулось урочисте відкриття нового шкільного басейну.

Директор закладу Олег Ковальчук урочисто розрізав червону стрічку, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

У приміщенні басейну було проведено капітальний ремонт, а також повний комплекс оздоблюваних робіт, встановили окремий індивідуально-тепловий пункт. Надмірну вологість повітря регулює єдина серед луцьких шкіл рекупераційна вентиляційна установка. Вода у басейні очищується та дезінфікується сучасними методами без використання хлору. Окрім того, найближчим часом придбають пристрій, що дозволить провести очищення чаші басейну без необхідності повного злиття води.

У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО
У луцькій гімназії №21 – новий басейн. ФОТО

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Теги: басейн, Луцьк, гімназія
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