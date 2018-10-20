У Києві побили журналістів





Про це повідомив координатор проекту "Стоп корупції" Роман Бочкала, пише



За його словами, активістів зустріли "озброєні молодики, які забезпечували проїзд вантажівкам з награбованими надрами". Вони залили газом обличчя журналісту, повалили на сніг і почали бити. У підсумку йому вибили зуба, а в оператора - гематома на потилиці та провали у пам'яті.



Окрім того, за словами Бочкали, "охоронці" розбили вікна і порубали сокирою машину, якою активісти привезли журналістів. В одного з побитих забрали сумку з документами та грошима і поїхали геть. На сайті "Стоп корупції" зазначається, що об'єкт по вулиці Промисловій, 4, на Видубичах мав припинити свою діяльність після того, як Київрада на останній сесії 2018-го року розірвала договір оренди.

Однак точка продовжує працювати та вивозити пісок з території.



У поліції зазначили, що ввели "план перехоплення" для затримання нападників, журналіста госпіталізували до лікарні. Поліцейські затримали сімох осіб, які назвалися охоронцями. Їх доправили до відділку поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за розбій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві напали на журналістів та правозахисників, які знімали незаконний видобуток піску на Видубичах.Про це повідомив координатор проекту "Стоп корупції", пише УНІАН За його словами, активістів зустріли "озброєні молодики, які забезпечували проїзд вантажівкам з награбованими надрами". Вони залили газом обличчя журналісту, повалили на сніг і почали бити. У підсумку йому вибили зуба, а в оператора - гематома на потилиці та провали у пам'яті.Окрім того, за словами Бочкали, "охоронці" розбили вікна і порубали сокирою машину, якою активісти привезли журналістів. В одного з побитих забрали сумку з документами та грошима і поїхали геть. На сайті "Стоп корупції" зазначається, що об'єкт по вулиці Промисловій, 4, на Видубичах мав припинити свою діяльність після того, як Київрада на останній сесії 2018-го року розірвала договір оренди.Однак точка продовжує працювати та вивозити пісок з території.У поліції зазначили, що ввели "план перехоплення" для затримання нападників, журналіста госпіталізували до лікарні. Поліцейські затримали сімох осіб, які назвалися охоронцями. Їх доправили до відділку поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за розбій.

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