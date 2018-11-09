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У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО

У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
В арт-галереї «Луцьк» відбулась презентація робіт Тетяни Галькун під назвою «Моя Волинь».

На захід завітали луцькі митці, а також директор департаменту культури Тетяна Гнатів, - повідомили у луцькій мерії.

"Тетяна Галькун – народний художник України, професор кафедри образотворчого мистецтва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Митець належить до тих художників-живописців, які зуміли знайти і шляхетно розбудувати в сучасному малярському розмаїтті свою нішу. Її твори відзначаються колористично-пластичною витонченістю техніки, виваженістю структури композиції, що є переконливим доказом самобутнього таланту", - йдеться у повідомленні.

Художниця подякувала усім, хто долучився до організації виставки, зазначивши, що кожна виставка для митця – це велике свято.

«Ми є частинкою природи, а природа – це Бог. Саме він нас надихає до творчості», - розповіла вона про джерело натхнення та подарувала департаменту культури на згадку одну із своїх робіт.

У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО

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Теги: виставка, мистецтво
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