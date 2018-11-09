У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
Сьогодні, 19:16
В арт-галереї «Луцьк» відбулась презентація робіт Тетяни Галькун під назвою «Моя Волинь».
На захід завітали луцькі митці, а також директор департаменту культури Тетяна Гнатів, - повідомили у луцькій мерії.
"Тетяна Галькун – народний художник України, професор кафедри образотворчого мистецтва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Митець належить до тих художників-живописців, які зуміли знайти і шляхетно розбудувати в сучасному малярському розмаїтті свою нішу. Її твори відзначаються колористично-пластичною витонченістю техніки, виваженістю структури композиції, що є переконливим доказом самобутнього таланту", - йдеться у повідомленні.
Художниця подякувала усім, хто долучився до організації виставки, зазначивши, що кожна виставка для митця – це велике свято.
«Ми є частинкою природи, а природа – це Бог. Саме він нас надихає до творчості», - розповіла вона про джерело натхнення та подарувала департаменту культури на згадку одну із своїх робіт.
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На захід завітали луцькі митці, а також директор департаменту культури Тетяна Гнатів, - повідомили у луцькій мерії.
"Тетяна Галькун – народний художник України, професор кафедри образотворчого мистецтва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Митець належить до тих художників-живописців, які зуміли знайти і шляхетно розбудувати в сучасному малярському розмаїтті свою нішу. Її твори відзначаються колористично-пластичною витонченістю техніки, виваженістю структури композиції, що є переконливим доказом самобутнього таланту", - йдеться у повідомленні.
Художниця подякувала усім, хто долучився до організації виставки, зазначивши, що кожна виставка для митця – це велике свято.
«Ми є частинкою природи, а природа – це Бог. Саме він нас надихає до творчості», - розповіла вона про джерело натхнення та подарувала департаменту культури на згадку одну із своїх робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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