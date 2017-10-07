вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки

У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
У Луцьку попрощалися з Анатолієм Вадимовичем Свідзинським - доктором фізико-математичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки (нині Східноєвропейський національний університет) помер 23 січня на 90-му році життя.

Анатолій Свідзинський народився 1 березня 1929 року на Вінниччині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені Франка.

Працював у Харківському політехнічному інституті та Сімферопольському університеті.

З 1993 року навчав студентів у волинському виші. Сьогодні близькі та колеги прийшли до Будинку панахиди, аби віддати останню шану науковцю.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, СНУ, освіта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*
Сьогодні, 19:00
На Волині зіллються два РАЦСи
Сьогодні, 18:45
У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 18:40
У Варшаві автомати з продажу квитків «заговорять» українською
Сьогодні, 18:33
У скільки «влетить» ремонт дороги Шацьк-Світязь
Сьогодні, 18:21
Схожі новини
Померла викладач, яка більше 20 років віддала найбільшому вишу Волині Померла викладач, яка більше 20 років віддала найбільшому вишу Волині
07 жовтень, 2017, 09:17
Коли прощатимуться з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки Коли прощатимуться з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
24 січень, 13:26
Помер перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки Помер перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки
23 січень, 22:33
Пішов з життя волинський професор Пішов з життя волинський професор
10 січень, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
Сьогодні, 19:16
 0
Новий поїзд дорогою з Луцька на Львів зупинятиметься 6 разів
Сьогодні, 19:10
 0
У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині зіллються два РАЦСи
Сьогодні, 18:45
 0
У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8