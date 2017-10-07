У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 18:40
У Луцьку попрощалися з Анатолієм Вадимовичем Свідзинським - доктором фізико-математичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки (нині Східноєвропейський національний університет) помер 23 січня на 90-му році життя.
Анатолій Свідзинський народився 1 березня 1929 року на Вінниччині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені Франка.
Працював у Харківському політехнічному інституті та Сімферопольському університеті.
З 1993 року навчав студентів у волинському виші. Сьогодні близькі та колеги прийшли до Будинку панахиди, аби віддати останню шану науковцю.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки (нині Східноєвропейський національний університет) помер 23 січня на 90-му році життя.
Анатолій Свідзинський народився 1 березня 1929 року на Вінниччині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені Франка.
Працював у Харківському політехнічному інституті та Сімферопольському університеті.
З 1993 року навчав студентів у волинському виші. Сьогодні близькі та колеги прийшли до Будинку панахиди, аби віддати останню шану науковцю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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