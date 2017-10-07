У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки

Анатолієм Вадимовичем Свідзинським - доктором фізико-математичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України.



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Перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки (нині Східноєвропейський національний університет)



Анатолій Свідзинський народився 1 березня 1929 року на Вінниччині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені Франка.



Працював у Харківському політехнічному інституті та Сімферопольському університеті.



З 1993 року навчав студентів у волинському виші. Сьогодні близькі та колеги прийшли до Будинку панахиди, аби віддати останню шану науковцю.





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