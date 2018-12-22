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У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»*

У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»*
Смачно, яскраво і якісно – ось слова, що повністю характеризують смаколики, які готують в «Чорничному кафе».

Це спеціалізоване місце, орієнтоване на дитяче харчування. Тому кожна мама може бути цілком спокійна за якісний склад, та привабливий вигляд всіх десертів.

До дня народження тут можна замовити тортик зі знижкою 20% або ж цілий банкет. Адже тут є затишна зала, велике банкетне меню і приємне обслуговування.

Каже знаходиться у РЦ «Промінь», другий поверх.

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Теги: Чорничне кафе, Луцьк, Промінь
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