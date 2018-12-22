У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»*
Сьогодні, 13:19
Смачно, яскраво і якісно – ось слова, що повністю характеризують смаколики, які готують в «Чорничному кафе».
Це спеціалізоване місце, орієнтоване на дитяче харчування. Тому кожна мама може бути цілком спокійна за якісний склад, та привабливий вигляд всіх десертів.
До дня народження тут можна замовити тортик зі знижкою 20% або ж цілий банкет. Адже тут є затишна зала, велике банкетне меню і приємне обслуговування.
Каже знаходиться у РЦ «Промінь», другий поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це спеціалізоване місце, орієнтоване на дитяче харчування. Тому кожна мама може бути цілком спокійна за якісний склад, та привабливий вигляд всіх десертів.
До дня народження тут можна замовити тортик зі знижкою 20% або ж цілий банкет. Адже тут є затишна зала, велике банкетне меню і приємне обслуговування.
Каже знаходиться у РЦ «Промінь», другий поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»*
Сьогодні, 13:19
У Карпатах туристів накрила снігова лавина: є загиблий
Сьогодні, 12:30
Жінка з Волині перерахувала шахраям 11 000 гривень
Сьогодні, 12:13
Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні
Сьогодні, 11:35
У ТРЦ «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:23
Медіа