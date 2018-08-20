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Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі

Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Дружина відомого баскетболіста з Коломиї Андрія Романиці, який загинув у страшній аварії на трасі Луцьк-Ковель, Оксана Романиця потребує фінансової підтримки.

Після ДТП жінка потребує дороговартісних операцій та реабілітації, - йдеться в сюжеті телеканалу "НТК".

Зараз коломиянка знаходиться у білоруській лікарні.

Нагадаємо, що ДТП трапилася 12 січня на автодорозі, сполученням Луцьк-Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району. Чоловік Оксани, баскетболіст Андрій Романиця, загинув на місці.

Номер картки ПриватБанку 5168 7573 5147 7288 (Оксана Романиця). Телефон сестри Оксани, Ірини 097 125 48 64



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Теги: аварія, Андрій Романиця, Оксана Романиця, Волинь, вибір редактора
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