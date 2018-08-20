Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Сьогодні, 16:35
Дружина відомого баскетболіста з Коломиї Андрія Романиці, який загинув у страшній аварії на трасі Луцьк-Ковель, Оксана Романиця потребує фінансової підтримки.
Після ДТП жінка потребує дороговартісних операцій та реабілітації, - йдеться в сюжеті телеканалу "НТК".
Зараз коломиянка знаходиться у білоруській лікарні.
Нагадаємо, що ДТП трапилася 12 січня на автодорозі, сполученням Луцьк-Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району. Чоловік Оксани, баскетболіст Андрій Романиця, загинув на місці.
Номер картки ПриватБанку 5168 7573 5147 7288 (Оксана Романиця). Телефон сестри Оксани, Ірини 097 125 48 64
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель
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Після ДТП жінка потребує дороговартісних операцій та реабілітації, - йдеться в сюжеті телеканалу "НТК".
Зараз коломиянка знаходиться у білоруській лікарні.
Нагадаємо, що ДТП трапилася 12 січня на автодорозі, сполученням Луцьк-Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району. Чоловік Оксани, баскетболіст Андрій Романиця, загинув на місці.
Номер картки ПриватБанку 5168 7573 5147 7288 (Оксана Романиця). Телефон сестри Оксани, Ірини 097 125 48 64
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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