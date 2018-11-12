вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Франківську підліток випав із 7-го поверху і вижив

У Франківську підліток випав із 7-го поверху і вижив
В Івано-Франківську неповнолітній випав з сьомого поверху багатоповерхівки.

про це повідомляє Галицький кореспондент.

Нещасний випадок стався на вулиці Івана Павла ІІ. Із сьомого поверху 9-поверхового будинку випав 15-річний хлопець.

За попередньою інформацією, підліток був у товариша в гостях і випав випадково. Хлопець живий: його врятував сніг. Наразі він у шоковому стані і нічого не може пояснити. При свідомості і може рухатися.

На місці працюють поліція та ювенальна поліція. Хлопчика доставили у дитячу лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: падіння, багатоповерхівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві рибалка на очах у перехожих пішов під лід і загинув
26 січень, 23:44
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
26 січень, 23:17
У Франківську підліток випав із 7-го поверху і вижив
26 січень, 22:49
«Це варварство», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про норкову ферму
26 січень, 22:25
У селі на Волині священик УПЦ (МП) не хотів віддавати ключі від храму громаді, що перейшла до ПЦУ
26 січень, 21:47
Схожі новини
Повідомили про стан лучанина, який випав з вікна багатоповерхівки Повідомили про стан лучанина, який випав з вікна багатоповерхівки
12 листопад, 2018, 10:49
В Маріуполі школярка викинулась з 14-го поверху В Маріуполі школярка викинулась з 14-го поверху
20 вересень, 2018, 16:42
Чоловік, який випав з вікна луцької багатоповерхівки, - у реанімації Чоловік, який випав з вікна луцької багатоповерхівки, - у реанімації
17 червень, 2018, 18:33
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
17 червень, 2018, 14:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві рибалка на очах у перехожих пішов під лід і загинув
26 січень, 23:44
 0
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
26 січень, 23:17
 0
У Франківську підліток випав із 7-го поверху і вижив
26 січень, 22:49
 0
«Це варварство», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про норкову ферму
26 січень, 22:25
 0
У селі на Волині священик УПЦ (МП) не хотів віддавати ключі від храму громаді, що перейшла до ПЦУ
26 січень, 21:47
 0
Медіа
відео
1/8