У Франківську підліток випав із 7-го поверху і вижив





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Нещасний випадок стався на вулиці Івана Павла ІІ. Із сьомого поверху 9-поверхового будинку випав 15-річний хлопець.



За попередньою інформацією, підліток був у товариша в гостях і випав випадково. Хлопець живий: його врятував сніг. Наразі він у шоковому стані і нічого не може пояснити. При свідомості і може рухатися.



На місці працюють поліція та ювенальна поліція. Хлопчика доставили у дитячу лікарню.

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