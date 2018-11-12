У Франківську підліток випав із 7-го поверху і вижив
26 січень, 22:49
В Івано-Франківську неповнолітній випав з сьомого поверху багатоповерхівки.
про це повідомляє Галицький кореспондент.
Нещасний випадок стався на вулиці Івана Павла ІІ. Із сьомого поверху 9-поверхового будинку випав 15-річний хлопець.
За попередньою інформацією, підліток був у товариша в гостях і випав випадково. Хлопець живий: його врятував сніг. Наразі він у шоковому стані і нічого не може пояснити. При свідомості і може рухатися.
На місці працюють поліція та ювенальна поліція. Хлопчика доставили у дитячу лікарню.
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про це повідомляє Галицький кореспондент.
Нещасний випадок стався на вулиці Івана Павла ІІ. Із сьомого поверху 9-поверхового будинку випав 15-річний хлопець.
За попередньою інформацією, підліток був у товариша в гостях і випав випадково. Хлопець живий: його врятував сніг. Наразі він у шоковому стані і нічого не може пояснити. При свідомості і може рухатися.
На місці працюють поліція та ювенальна поліція. Хлопчика доставили у дитячу лікарню.
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