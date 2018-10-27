У львівському дитсадку – масове отруєння





Про це на сторінці Гарячої лінії міста Львова у Facebook написала одна з мам, пише



Завідувачка ДНЗ №153 Юлія Кукуріка підтвердила виданню цю інформацію. Вона повідомила, що справді десятеро дітей ясельної групи захворіли. Також Кукуріка зазначила, що у дітей нудота, в декого є температура.



«Так, справді. У четвер-п’ятницю захворіли діти ясельної групи. Зараз 9 дітей лікуються вдома, ще одна дитина перебуває в інфекційній лікарні. Наразі ще немає результатів лабораторних досліджень. Так що наразі причина ще невідома», – повідомила завідувачка ДНЗ №153 Юлія Кукуріка.



Як повідомила очільниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик, за словами завідувачки ДНЗ, у середу, 23 січня в цій групі були присутні 16 дітей, наступного дня - 15. У п'ятницю, 25 січня, одну дівчинку госпіталізували в інфекційну лікарню. Результати аналізів цієї дитини мають бути готові у вівторок-середу.



За словами завідувачки ДНЗ, у п'ятницю та понеділок зранку в закладі провели дезінфекцію. Садочок продовжує працювати. До слова, у садочку є дві ясельні групи. Проте у понеділок, 28 січня, в ясельній групі, де масово захворіли діти, присутні лише 3-є із 16 малюків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У львівському ДНЗ №153, що на вул. Науковій, 108, отруїлися 10 дітей ясельної групи.Про це на сторінці Гарячої лінії міста Львова у Facebook написала одна з мам, пише Zaxid.net Завідувачка ДНЗ №153підтвердила виданню цю інформацію. Вона повідомила, що справді десятеро дітей ясельної групи захворіли. Також Кукуріка зазначила, що у дітей нудота, в декого є температура.«Так, справді. У четвер-п’ятницю захворіли діти ясельної групи. Зараз 9 дітей лікуються вдома, ще одна дитина перебуває в інфекційній лікарні. Наразі ще немає результатів лабораторних досліджень. Так що наразі причина ще невідома», – повідомила завідувачка ДНЗ №153 Юлія Кукуріка.Як повідомила очільниця управління освіти ЛМР, за словами завідувачки ДНЗ, у середу, 23 січня в цій групі були присутні 16 дітей, наступного дня - 15. У п'ятницю, 25 січня, одну дівчинку госпіталізували в інфекційну лікарню. Результати аналізів цієї дитини мають бути готові у вівторок-середу.За словами завідувачки ДНЗ, у п'ятницю та понеділок зранку в закладі провели дезінфекцію. Садочок продовжує працювати. До слова, у садочку є дві ясельні групи. Проте у понеділок, 28 січня, в ясельній групі, де масово захворіли діти, присутні лише 3-є із 16 малюків.

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