У 99% випадків від «свинки» виникає безпліддя, – луцький педіатр. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
Луцькі поліклініки продовжують вакцинувати школярів.
Так, 28 січня у перші години роботи у КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка» 22 дитини вакцинували від кору, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Лікар-педіатр Надія Коробенко розповіла, для чого потрібна вакцинація і які ускладення можуть бути у пацієнтів без щеплень:
"Перенесена свинка дає 99% безпліддя. Ця дитина повинна кому казати "дякую", що його не вакцинували своєчасно. Перенесена краснуха для маленьких новонароджених дітей дає сліпоту, глухоту, і "заячі губи", відсутність ручок і ніжок".
Заступниця директора комунального підприємства "Луцька міська дитяча поліклініка» Наталія Кеда, що сьогодні поменшало пацієнтів. Минулого тижня кожен лікар прийняв на 20 пацієнтів більше.
Деталі у сюжеті:
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Так, 28 січня у перші години роботи у КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка» 22 дитини вакцинували від кору, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Лікар-педіатр Надія Коробенко розповіла, для чого потрібна вакцинація і які ускладення можуть бути у пацієнтів без щеплень:
"Перенесена свинка дає 99% безпліддя. Ця дитина повинна кому казати "дякую", що його не вакцинували своєчасно. Перенесена краснуха для маленьких новонароджених дітей дає сліпоту, глухоту, і "заячі губи", відсутність ручок і ніжок".
Заступниця директора комунального підприємства "Луцька міська дитяча поліклініка» Наталія Кеда, що сьогодні поменшало пацієнтів. Минулого тижня кожен лікар прийняв на 20 пацієнтів більше.
Деталі у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
До 20 % у хлопчиків! А не 99...
БРАВО!!!ОГОЛОСІТЬ БУДЬ ЛАСКА ВЕСЬ СПИСОК ВАКЦИН,ЯКІ ПОТРІБНО ДАЛІ УТИЛІЗУВАТИ !!! З ЕПІДЕМІЄЮ КОРУ ВЖЕ СПРАВИЛИСЬ,ЯК "ЮЛЯ" З ПАНДЕМІЄЮ...
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