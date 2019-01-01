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У 99% випадків від «свинки» виникає безпліддя, – луцький педіатр. ВІДЕО

У 99% випадків від «свинки» виникає безпліддя, – луцький педіатр. ВІДЕО
Луцькі поліклініки продовжують вакцинувати школярів.

Так, 28 січня у перші години роботи у КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка» 22 дитини вакцинували від кору, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Лікар-педіатр Надія Коробенко розповіла, для чого потрібна вакцинація і які ускладення можуть бути у пацієнтів без щеплень:

"Перенесена свинка дає 99% безпліддя. Ця дитина повинна кому казати "дякую", що його не вакцинували своєчасно. Перенесена краснуха для маленьких новонароджених дітей дає сліпоту, глухоту, і "заячі губи", відсутність ручок і ніжок".

Заступниця директора комунального підприємства "Луцька міська дитяча поліклініка» Наталія Кеда, що сьогодні поменшало пацієнтів. Минулого тижня кожен лікар прийняв на 20 пацієнтів більше.

Деталі у сюжеті:


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Теги: кір, Волинь, хвороба
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Коментарі 2
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До 20 % у хлопчиків! А не 99...
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БРАВО!!!ОГОЛОСІТЬ БУДЬ ЛАСКА ВЕСЬ СПИСОК ВАКЦИН,ЯКІ ПОТРІБНО ДАЛІ УТИЛІЗУВАТИ !!! З ЕПІДЕМІЄЮ КОРУ ВЖЕ СПРАВИЛИСЬ,ЯК "ЮЛЯ" З ПАНДЕМІЄЮ...
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