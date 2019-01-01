У 99% випадків від «свинки» виникає безпліддя, – луцький педіатр. ВІДЕО





Так, 28 січня у перші години роботи у КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка» 22 дитини вакцинували від кору, - йдеться у сюжеті



Лікар-педіатр Надія Коробенко розповіла, для чого потрібна вакцинація і які ускладення можуть бути у пацієнтів без щеплень:



"Перенесена свинка дає 99% безпліддя. Ця дитина повинна кому казати "дякую", що його не вакцинували своєчасно. Перенесена краснуха для маленьких новонароджених дітей дає сліпоту, глухоту, і "заячі губи", відсутність ручок і ніжок".



Заступниця директора комунального підприємства "Луцька міська дитяча поліклініка» Наталія Кеда, що сьогодні поменшало пацієнтів. Минулого тижня кожен лікар прийняв на 20 пацієнтів більше.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі поліклініки продовжують вакцинувати школярів.Так, 28 січня у перші години роботи у КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка» 22 дитини вакцинували від кору, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Лікар-педіатррозповіла, для чого потрібна вакцинація і які ускладення можуть бути у пацієнтів без щеплень:"Перенесена свинка дає 99% безпліддя. Ця дитина повинна кому казати "дякую", що його не вакцинували своєчасно. Перенесена краснуха для маленьких новонароджених дітей дає сліпоту, глухоту, і "заячі губи", відсутність ручок і ніжок".Заступниця директора комунального підприємства "Луцька міська дитяча поліклініка», що сьогодні поменшало пацієнтів. Минулого тижня кожен лікар прийняв на 20 пацієнтів більше.Деталі у сюжеті:

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