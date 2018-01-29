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Лучан кличуть на флешмоб «Пам’ятай про Крути!»

Лучан кличуть на флешмоб «Пам’ятай про Крути!»
У Луцьку відбудеться флешмоб «Пам’ятай про Крути!».

Захід відбудеться 29 січня о 15:00 на Театральному майдані міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Так, 9 січня 1918 року відбувся бій за майбутнє України – юні захисники Української Народної Республіки героїчно боронили свою землю від ворога на залізничній станції «Крути».

Лучан кличуть відвідати цей захід, адже ті, хто захищали і захищають наш мир потребують, щоб про них пам’ятали.


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Теги: флешмоб, Крути
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