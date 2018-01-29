Лучан кличуть на флешмоб «Пам’ятай про Крути!»
Сьогодні, 20:41
У Луцьку відбудеться флешмоб «Пам’ятай про Крути!».
Захід відбудеться 29 січня о 15:00 на Театральному майдані міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, 9 січня 1918 року відбувся бій за майбутнє України – юні захисники Української Народної Республіки героїчно боронили свою землю від ворога на залізничній станції «Крути».
Лучан кличуть відвідати цей захід, адже ті, хто захищали і захищають наш мир потребують, щоб про них пам’ятали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбудеться 29 січня о 15:00 на Театральному майдані міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, 9 січня 1918 року відбувся бій за майбутнє України – юні захисники Української Народної Республіки героїчно боронили свою землю від ворога на залізничній станції «Крути».
Лучан кличуть відвідати цей захід, адже ті, хто захищали і захищають наш мир потребують, щоб про них пам’ятали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У РЦ «Промінь» запрошують відвідати «Долину Смугастого»*
Сьогодні, 20:59
Лучан кличуть на флешмоб «Пам’ятай про Крути!»
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 січня
Сьогодні, 20:00
На Волині засудили водія, який випив на місці аварії
Сьогодні, 19:46
До команди MONATIKa потрапив хлопець, який переміг смерть
Сьогодні, 19:33
Медіа