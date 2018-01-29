Лучан кличуть на флешмоб «Пам’ятай про Крути!»

У Луцьку відбудеться флешмоб «Пам’ятай про Крути!».Захід відбудеться 29 січня о 15:00 на Театральному майдані міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Так, 9 січня 1918 року відбувся бій за майбутнє України – юні захисники Української Народної Республіки героїчно боронили свою землю від ворога на залізничній станції «Крути».Лучан кличуть відвідати цей захід, адже ті, хто захищали і захищають наш мир потребують, щоб про них пам’ятали.