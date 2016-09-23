На Волині у чоловіка в авто знайшли деревину без документів. ФОТО

У бусі на Волині знайшли деревину сумнівного походження.28 січня вранці на автодорозі у селищі Цумань співробітники сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції зупинили автомобіль «Citroen», - повідомили у прес-службі волинської поліції.У салоні транспортного засобу поліцейські виявили чотири колоди дуба. Транспортний засіб затримали.За кермом автомобіля перебував 21-річний місцевий житель. Ніяких супроводжувальних документів на деревину у чоловіка не було.Колоди дуба вилучили. Автомобіль затримали та помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів."Відомості за цим фактом внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка", - йдеться у повідомленні.