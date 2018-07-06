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За «лайки» у соцмережах – ніж у живіт: на Одещині жінка порізала чоловіка через ревнощі

За «лайки» у соцмережах – ніж у живіт: на Одещині жінка порізала чоловіка через ревнощі
В Одесі жінка нанесла ножове поранення своєму 33-річному чоловіку-іноземцю через то, що він залишав "лайки" на сторінках інших дівчат у соціальних мережах.

Однак, жінка спробувала ввести поліцейських в оману, вигадавши історію про напад на неї та її співмешканця "вуличних розбійників", - інформує

Виїхавши в лікарню, правоохоронці опитали 31-річну співмешканку постраждалого. Жінка розповіла, що біля будинку на них напали невідомі. Втім у ході першочергових слідчих дій за місцем їхнього спільного проживання поліцейські виявили речові докази, які спростовували свідчення одеситки. Скривавлені піжами та кухонний ніж вказували на те, що злочин був скоєний в квартирі, а не на вулиці.

Під тиском неспростовних доказів жінка зізналася, що схопилася за ніж, приревнувавши чоловіка до дівчат, фото яких він «лайкав» в одній із соціальних мереж.

Жінці повідомили про підозру в скоєнні злочину. Слідство триває.


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Теги: жінка, різанина, Одеса
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