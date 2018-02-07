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Волинські атовці перемогли на всеукраїнському турнірі «Кубок Нескорених»

Волинські атовці перемогли на всеукраїнському турнірі «Кубок Нескорених»
З 26 по 27 січня 2019 року в м. Київ проходив всеукраїнський турнір з футзалу «Кубок Нескорених» серед учасників АТО, які отримали поранення.

Повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.

За результатам змагань переможцем стала команда «Волинь YES», ІІ місце зайняла команда «ФК Кропивницький», ІІІ місце - «Черкаські козаки».

Тож вітаємо спортсменів, які входили до складу волинської команди - Леоніда Єфремова, Руслана Ткачука, Володимира Юхимюка, Віталія Дячука, Павла Ковальського, Олександра Бадзюня, Олександра Шафранюка, Олександра Хвещука, Антона Шарапова, Максима Міщука, Володимира Рубана, Артура Булата.

Організатори «Кубку Нескорених» — Національна рада спортивної реабілітації захисників України, Міністерство оборони України, Федерація футболу України, Асоціація футзалу України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство соціальної політики України.

У Всеукраїнському турнірі з футзалу взяли участь команди: «Черкаські козаки» (м. Черкаси), «Поліська січ» (м. Рівне), «Волинь YES» (м. Луцьк), «Пурпурові серця» (м. Київ), «ФК Кропивницький» (м. Кропивницький), «Легіон АТО» (м. Київ).

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Теги: Кубок нескорених, турнір, футзал
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