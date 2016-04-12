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Луцького екс-майора поліції, якого зловили п'яним за кермом, поновили на посаді

Луцького екс-майора поліції, якого зловили п'яним за кермом, поновили на посаді
Луцького колишнього майора поліції, якого зловили п'яного за кермом у лютому минулого року, поновлять на посаді.

Про це йдеться в рішенні Львівського апеляційного адміністративного суду - пише ІА Конкурент.

В постанові суду зазначається, що Андрій Березюк звернувся зі скаргою після відмови Волинського окружного адміністративного суду задовольнити його позов.

Андрій Березюк, колишній начальник автотранспортного господарства Управління патрульної поліції Волинської області, вимагав скасувати наказ про його звільнення зі служби в поліції, а також виплатити йому суму середнього грошового утримання за час вимушеного прогулу.

Так, у лютому 2018 року тогочасного майора поліції затримали п'яного за кермом. Проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння він відмовився, під час оформлення протоколу вживав нецензурну лексику, ображав патрульних та намагався скористатися службовим становищем. Патрульні інспектори оформили протокол про адміністративне правопорушення. Пізніше Андрій Березюк був звільнений з посади начальника сектору транспортного забезпечення УПП у Волинській області.

Як стало відомо, Львівський апеляційний адміністративний суд частково задовольнив скаргу і постановив поновити Андрія Березюка на посаді начальника автотранспортного господарства Управління патрульної поліції Волинської області, а також призначив суму виплат за два попередні місяці до звільнення в розмірі 20 тисяч гривень.


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Теги: суд, поновлення, поліція
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