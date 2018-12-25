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У луцькій багатоповерхівці відремонтують ліфти

У луцькій багатоповерхівці відремонтують ліфти
У багатоповерхівці, що у Луцьку знаходиться за адресою проспект Соборності, 14 планують відремонтувати ліфти у двох під'їздах.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель «Prozorro».

Відтак, ремонт ліфтів у під'їздах №1 та №2 обійдеться в 50073 тисячі гривень.

Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року. Ремонти проводитиме товариство з обмеженою відповідальністю «СРБУ «Волиньліфт».

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Теги: ліфт, ремонт, тендер, багатоповерхівка
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Коментарі 1
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Пздц новина!
Куди дивиться ДержГірПромНагляд. Як вони повірку проходять? Плановий ремонт не обов'язково озвучувати як новину. Дожились.
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