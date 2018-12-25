У луцькій багатоповерхівці відремонтують ліфти





Про це стало відомо з системи публічних закупівель «Prozorro».



Відтак, ремонт ліфтів у під'їздах №1 та №2 обійдеться в 50073 тисячі гривень.



Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року. Ремонти проводитиме товариство з обмеженою відповідальністю «СРБУ «Волиньліфт».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У багатоповерхівці, що у Луцьку знаходиться за адресою проспект Соборності, 14 планують відремонтувати ліфти у двох під'їздах.Про це стало відомо з системи публічних закупівель «Prozorro».Відтак, ремонт ліфтів у під'їздах №1 та №2 обійдеться в 50073 тисячі гривень.Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року. Ремонти проводитиме товариство з обмеженою відповідальністю «СРБУ «Волиньліфт».

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