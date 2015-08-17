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Волинян закликають рятувати рибу від задухи

Волинян закликають рятувати рибу від задухи
Через тривалі морози на водоймах може утворитись товстий шар криги, тож зростає загроза загибелі риби через застій води, безперервне гниття водоростей і нестачу кисню. Адже без його доступу, якщо різко потепліє, під таким товстелезним шаром може початися задуха.

Про це у коментарі КовельPost розповів старший державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Андрій Неридько.

При виникненні явищ задухи першими в ополонках з’являються водні комахи, а за ними підпливають найбільш вимогливі до вмісту розчиненого у воді кисню риби: судаки, окуні, йоржі, далі – плітка, лящ, короп, останніми – карасі та лини.

Особливо зростає небезпека наприкінці зими, після тривалого льодоставу. Наявність кисню в цей період значно зменшується і в деяких частинах водойм утворюються, так звані, мертві зони. В цей момент риба масово виходить із зимувальних ям в пошуках багатих на кисень джерел. Якщо до того часу не настане відлига і в сковані кригою водойми не надійде вода, насичена киснем, врятувати рибу зможе тільки людина.

На суші кількість кисню досить велика й майже завжди незмінна. Один літр повітря містить його близько 210 см3. У такому ж об’ємі води кисню не більше 10 см3, тобто у 20 разів менше, ніж у повітрі. Отже, риби повинні весь час шукати місця, багаті на кисень.

Основним методом боротьби з задухою є аерація (насичення) води киснем повітря. Для цього необхідно рубати ополонки на водоймах та вставляти у них снопи з очерету, соломи, механічними засобами переміщувати воду в ополонках, збагачуючи її киснем, перекачувати воду через повітря з однієї ополонки в іншу насосами та помпами.

Також необхідно зчистити сніг з льоду на більшій по можливості площі водойм. Якщо є можливість, на водоймі необхідно створити приток і виток води. При цьому вода в процесі свого руху збагачується киснем.

У зв’язку з цим закликаєм рибалок, громадськість, всіх, кому не байдужа доля мешканців наших водойм, приєднуватися до порятунку риби від задухи.

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Теги: риба, ополонка, річка, зимівля, задуха
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