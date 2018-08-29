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Зупинку біля Старого ринку у Луцьку знову не віддали дочці екс-депутата

Зупинку біля Старого ринку у Луцьку знову не віддали дочці екс-депутата
Земельну ділянку на вулиці Глушець, на якій знаходиться зупинка громадського транспорту, вшосте не віддали в оренду доньці колишнього депутата Луцької міської ради Дмитра Москвича Ользі Москвич.

Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, питання у міській раді намагаються «проштовхнути» вже не вперше. Зокрема, у липні обранці громади не погодили передачу земельної ділянки Ользі Москвич.

Ділянку на вулиці Глушець, 4 мали віддати для будівництва та обслуговування зупинки громадського транспорту з продовольчим магазином. Однак депутати не погодили таку пропозицію.

«Ми не голосуємо, поки немає концепції розвитку Старого ринку», - зауважив депутат Павло Данильчук.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що вдруге оголошуватимуть конкурс на розробку концепції території навколо ринку, адже попередні варіанти не влаштовували членів комісії.

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Теги: зупинка, оренда, Старий ринок
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