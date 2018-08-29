Зупинку біля Старого ринку у Луцьку знову не віддали дочці екс-депутата

Дмитра Москвича Ользі Москвич.



Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, питання у міській раді намагаються «проштовхнути» вже не вперше. Зокрема, у липні обранці громади



Ділянку на вулиці Глушець, 4 мали віддати для будівництва та обслуговування зупинки громадського транспорту з продовольчим магазином. Однак депутати не погодили таку пропозицію.



«Ми не голосуємо, поки немає концепції розвитку Старого ринку», - зауважив депутат Павло Данильчук.



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що вдруге оголошуватимуть конкурс на розробку концепції території навколо ринку, адже попередні варіанти не влаштовували членів комісії.

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