Зупинку біля Старого ринку у Луцьку знову не віддали дочці екс-депутата
Сьогодні, 12:19
Земельну ділянку на вулиці Глушець, на якій знаходиться зупинка громадського транспорту, вшосте не віддали в оренду доньці колишнього депутата Луцької міської ради Дмитра Москвича Ользі Москвич.
Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, питання у міській раді намагаються «проштовхнути» вже не вперше. Зокрема, у липні обранці громади не погодили передачу земельної ділянки Ользі Москвич.
Ділянку на вулиці Глушець, 4 мали віддати для будівництва та обслуговування зупинки громадського транспорту з продовольчим магазином. Однак депутати не погодили таку пропозицію.
«Ми не голосуємо, поки немає концепції розвитку Старого ринку», - зауважив депутат Павло Данильчук.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що вдруге оголошуватимуть конкурс на розробку концепції території навколо ринку, адже попередні варіанти не влаштовували членів комісії.
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Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, питання у міській раді намагаються «проштовхнути» вже не вперше. Зокрема, у липні обранці громади не погодили передачу земельної ділянки Ользі Москвич.
Ділянку на вулиці Глушець, 4 мали віддати для будівництва та обслуговування зупинки громадського транспорту з продовольчим магазином. Однак депутати не погодили таку пропозицію.
«Ми не голосуємо, поки немає концепції розвитку Старого ринку», - зауважив депутат Павло Данильчук.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що вдруге оголошуватимуть конкурс на розробку концепції території навколо ринку, адже попередні варіанти не влаштовували членів комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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