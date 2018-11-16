Один з районів Луцька «кишить» бродячими собаками

У Луцьку скаржаться на зграї бродячих собак, які тероризують мешканців району Вересневе.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Анатолій Кондратюк.Чоловік пише, складається враження, що мікрорайон Вересневе став філіалом КП "Ласка". Такої кількості бродячих собак, мовляв, немає більше ніде у місті."Велика їх концентрація у дворі буд. № 9, 11 по вул. Корольова, біля магазинів "Сюрприз" та "Світанок", на кінцевій зупинці маршрутки № 23, 24. Що саме цікаве, карликових пінчерів та той-тер"єрів серед безпритульних собак немає. Усі - середньої, або великої статури", - пише автор звернення.За словами Анатолія, значна частина цих собак до людей відноситься вороже."У кращому випадку - гарчать, деякі гавкають та намагаються вкусити. Не кожна доросла людина зможе відігнати таку собаку від себе, не кажучи вже про дітей, які бояться самі ходити у школу та гуляти. Прошу у найкоротший термін вилучити безпритульних собак з вказаних місць їх концентрації", - зазначив він.