Один з районів Луцька «кишить» бродячими собаками
Сьогодні, 13:13
У Луцьку скаржаться на зграї бродячих собак, які тероризують мешканців району Вересневе.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Анатолій Кондратюк.
Чоловік пише, складається враження, що мікрорайон Вересневе став філіалом КП "Ласка". Такої кількості бродячих собак, мовляв, немає більше ніде у місті.
"Велика їх концентрація у дворі буд. № 9, 11 по вул. Корольова, біля магазинів "Сюрприз" та "Світанок", на кінцевій зупинці маршрутки № 23, 24. Що саме цікаве, карликових пінчерів та той-тер"єрів серед безпритульних собак немає. Усі - середньої, або великої статури", - пише автор звернення.
За словами Анатолія, значна частина цих собак до людей відноситься вороже.
"У кращому випадку - гарчать, деякі гавкають та намагаються вкусити. Не кожна доросла людина зможе відігнати таку собаку від себе, не кажучи вже про дітей, які бояться самі ходити у школу та гуляти. Прошу у найкоротший термін вилучити безпритульних собак з вказаних місць їх концентрації", - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Анатолій Кондратюк.
Чоловік пише, складається враження, що мікрорайон Вересневе став філіалом КП "Ласка". Такої кількості бродячих собак, мовляв, немає більше ніде у місті.
"Велика їх концентрація у дворі буд. № 9, 11 по вул. Корольова, біля магазинів "Сюрприз" та "Світанок", на кінцевій зупинці маршрутки № 23, 24. Що саме цікаве, карликових пінчерів та той-тер"єрів серед безпритульних собак немає. Усі - середньої, або великої статури", - пише автор звернення.
За словами Анатолія, значна частина цих собак до людей відноситься вороже.
"У кращому випадку - гарчать, деякі гавкають та намагаються вкусити. Не кожна доросла людина зможе відігнати таку собаку від себе, не кажучи вже про дітей, які бояться самі ходити у школу та гуляти. Прошу у найкоротший термін вилучити безпритульних собак з вказаних місць їх концентрації", - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
Сьогодні, 13:40
В Україні за тиждень від грипу померло троє людей
Сьогодні, 13:22
Один з районів Луцька «кишить» бродячими собаками
Сьогодні, 13:13
У «волинській Швейцарії» знову зимують дикі качки. ФОТО
Сьогодні, 13:00
За добу чотирьох волинян кинули на майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 12:53
Медіа