На Волині піротехніки знешкодили снаряди часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:10
У двох волинських селах знайшли та знищили снаряди часів минулої війни.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
29 січня група піротехніків провела роботи щодо обстеження території поблизу сіл Софіянівка Маневицького та Осьмиговичі Турійського районів, де виявлені, вилучені та знешкоджені 2 вибухонебезпечних предмета часів минулої війни.
Це 1 кілограмова авіаційна бомба та 1 мінометна міна 82-міліметрів, знайдені місцевими мешканцями під час заготівлі дров у лісі.
Рятувальники звертаються до громадян з проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкатися до них і одразу ж телефонувати за номером 101.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
29 січня група піротехніків провела роботи щодо обстеження території поблизу сіл Софіянівка Маневицького та Осьмиговичі Турійського районів, де виявлені, вилучені та знешкоджені 2 вибухонебезпечних предмета часів минулої війни.
Це 1 кілограмова авіаційна бомба та 1 мінометна міна 82-міліметрів, знайдені місцевими мешканцями під час заготівлі дров у лісі.
Рятувальники звертаються до громадян з проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкатися до них і одразу ж телефонувати за номером 101.
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