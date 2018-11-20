На Волині піротехніки знешкодили снаряди часів Другої світової війни

У двох волинських селах знайшли та знищили снаряди часів минулої війни.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.29 січня група піротехніків провела роботи щодо обстеження території поблизу сіл Софіянівка Маневицького та Осьмиговичі Турійського районів, де виявлені, вилучені та знешкоджені 2 вибухонебезпечних предмета часів минулої війни.Це 1 кілограмова авіаційна бомба та 1 мінометна міна 82-міліметрів, знайдені місцевими мешканцями під час заготівлі дров у лісі.Рятувальники звертаються до громадян з проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкатися до них і одразу ж телефонувати за номером 101.