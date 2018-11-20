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На Волині піротехніки знешкодили снаряди часів Другої світової війни

На Волині піротехніки знешкодили снаряди часів Другої світової війни
У двох волинських селах знайшли та знищили снаряди часів минулої війни.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

29 січня група піротехніків провела роботи щодо обстеження території поблизу сіл Софіянівка Маневицького та Осьмиговичі Турійського районів, де виявлені, вилучені та знешкоджені 2 вибухонебезпечних предмета часів минулої війни.

Це 1 кілограмова авіаційна бомба та 1 мінометна міна 82-міліметрів, знайдені місцевими мешканцями під час заготівлі дров у лісі.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкатися до них і одразу ж телефонувати за номером 101.
На Волині піротехніки знешкодили снаряди часів Другої світової війни
На Волині піротехніки знешкодили снаряди часів Другої світової війни
На Волині піротехніки знешкодили снаряди часів Другої світової війни

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Теги: снаряд, Волинь, війна, рятувальник
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