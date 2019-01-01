На 16-річного підлітка впала бурулька і проламала йому череп
Сьогодні, 18:45
У місті Кременчук на 16-річного хлопця впала бурулька, підліток перебуває у лікарні у тяжкому стані.
Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.
"До Кременчуцького відділу поліції близько 14:40 надійшла інформація від місцевих медиків про госпіталізацію до лікарні 16-річного хлопця на якого в м. Кременчук по проспекту Свободи, 124, впала бурулька", - йдеться в повідомленні.
За інформацією медиків, підлітку поставили попередній діагноз " перелом кісток черепу, внутрішньо-мозкова гематома". Стан хлопця тяжкий.
"До лікарні виїхали слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються причини та обставини події", - зазначили у ГУНП.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.
"До Кременчуцького відділу поліції близько 14:40 надійшла інформація від місцевих медиків про госпіталізацію до лікарні 16-річного хлопця на якого в м. Кременчук по проспекту Свободи, 124, впала бурулька", - йдеться в повідомленні.
За інформацією медиків, підлітку поставили попередній діагноз " перелом кісток черепу, внутрішньо-мозкова гематома". Стан хлопця тяжкий.
"До лікарні виїхали слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються причини та обставини події", - зазначили у ГУНП.
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