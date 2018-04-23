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Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО

Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО
Сьогодні автопарк Ковельського МТМО поповнився двома легковими автомобілями. Їх загальна вартість - 900 тисяч гривень.

Про це повідомили на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Машини призначені для двох міських амбулаторій. Їх використовуватимуть для виїздів до пацієнтів, які за показаннями потребують консультації вдома.

На урочистий захід завітав міський голова Олег Кіндер. Він вкотре подякував колективу закладу за професіоналізм та самовіддачу.

«Приємно, що наші зустрічі з Вами стають дедалі частішими. Такі події – найкращий аргумент, що у Ковелі дбають про розвиток галузі. Запевняю Вас, що влада й надалі буде всіляко Вас підтримувати та допомагати. Адже саме від Вас залежить найголовніше - здоров’я ковельчан», - зазначив Олег Олексійович. Він вручив ключі від автомобілів завідуючим амбулаторіями.
Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО

«Ми дуже потребували цих автомобілів. Важливо, що транспорт отримали новий. Наявні транспортні засоби застаріли, тож чималі кошти витрачаються на ремонт і пальне. Сподіваюся, що машини прослужать не один десяток років. Тепер медики зможуть швидко приїхати додому до пацієнтів, які з об'єктивних причин не зможуть прийти на прийом у поліклініку», - каже завідуюча першою міською амбулаторією Валентина Басіста.
Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО

Минулого року керівництво закладу підписало договір з Національною службою здоров’я України. Документом передбачено фінансування державою первинної ланки за принципом медичної субвенції, при умові підписання певної кількості декларацій лікарів з пацієнтами.
Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО

На сьогодні угоди з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами уклали майже 60% мешканців міста та району (у Ковелі – 71%). Тож віднедавна Ковельське МТМО щомісячно отримує значно більші кошти від держави. Саме за ці гроші й закупили нові автомобілі.
Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО

Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО

Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО

Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО

Автопарк лікарні на Волині поповнився двома новими автомобілями. ФОТО


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Теги: Ковельське МТМО, лікарня, автомобілі, Олег Кіндер, Олег Самчук
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