На Волині викрили «ліву» заправку

В рамках операції «Акциз-2019» податкова міліція Волині викрила нелегальну АЗС.Оперативні співробітники податкової міліції Волині в рамках операції «Акциз-2019» викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції. Дизпаливо сумнівного походження реалізовували на території одного з підприємств м. Ковеля, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.З метою ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів."Відтак, правоохоронцями виявлено та вилучено 4 000 літрів дизельного пального орієнтовною вартістю понад 100 тисяч гривень. Крім того, описано та вилучено автозаправочний комплекс такою ж вартістю", - йдеться у повідомленні.Стосовно правопорушника складуть протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).