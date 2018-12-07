На Волині викрили «ліву» заправку
Сьогодні, 13:06
В рамках операції «Акциз-2019» податкова міліція Волині викрила нелегальну АЗС.
Оперативні співробітники податкової міліції Волині в рамках операції «Акциз-2019» викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції. Дизпаливо сумнівного походження реалізовували на території одного з підприємств м. Ковеля, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
З метою ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.
"Відтак, правоохоронцями виявлено та вилучено 4 000 літрів дизельного пального орієнтовною вартістю понад 100 тисяч гривень. Крім того, описано та вилучено автозаправочний комплекс такою ж вартістю", - йдеться у повідомленні.
Стосовно правопорушника складуть протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
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Оперативні співробітники податкової міліції Волині в рамках операції «Акциз-2019» викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції. Дизпаливо сумнівного походження реалізовували на території одного з підприємств м. Ковеля, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
З метою ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.
"Відтак, правоохоронцями виявлено та вилучено 4 000 літрів дизельного пального орієнтовною вартістю понад 100 тисяч гривень. Крім того, описано та вилучено автозаправочний комплекс такою ж вартістю", - йдеться у повідомленні.
Стосовно правопорушника складуть протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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