«Ласка» ловитиме дворових псів у Любешеві





У Любешівській ОТГ просять жителів райцентру не допускати самовигул домашніх тварин, - пише



Безпритульними вважаються тварини, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях та в інших громадських місцях. Ці тварини підлягають вилову.



До відома: вилов однієї тварини (чіпування, стерилізація) коштує для місцевого бюджету приблизно 1000 грн.



Вилов собак у Любешові проводитиметься вчетверте.

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