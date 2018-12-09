«Ласка» ловитиме дворових псів у Любешеві
Сьогодні, 13:43
У Любешеві будуть проводити відлов безпритульних тварин за участю КП «Ласка» з Луцька.
У Любешівській ОТГ просять жителів райцентру не допускати самовигул домашніх тварин, - пише Район. Любешів.
Безпритульними вважаються тварини, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях та в інших громадських місцях. Ці тварини підлягають вилову.
До відома: вилов однієї тварини (чіпування, стерилізація) коштує для місцевого бюджету приблизно 1000 грн.
Вилов собак у Любешові проводитиметься вчетверте.
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У Любешівській ОТГ просять жителів райцентру не допускати самовигул домашніх тварин, - пише Район. Любешів.
Безпритульними вважаються тварини, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях та в інших громадських місцях. Ці тварини підлягають вилову.
До відома: вилов однієї тварини (чіпування, стерилізація) коштує для місцевого бюджету приблизно 1000 грн.
Вилов собак у Любешові проводитиметься вчетверте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Спочатку з луцькими розберіться
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