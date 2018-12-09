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«Ласка» ловитиме дворових псів у Любешеві

«Ласка» ловитиме дворових псів у Любешеві
У Любешеві будуть проводити відлов безпритульних тварин за участю КП «Ласка» з Луцька.

У Любешівській ОТГ просять жителів райцентру не допускати самовигул домашніх тварин, - пише Район. Любешів.

Безпритульними вважаються тварини, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях та в інших громадських місцях. Ці тварини підлягають вилову.

До відома: вилов однієї тварини (чіпування, стерилізація) коштує для місцевого бюджету приблизно 1000 грн.

Вилов собак у Любешові проводитиметься вчетверте.

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Теги: Любешів, Ласка, тварини
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