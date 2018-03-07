У Ковелі судитимуть «Варту порядку» та Олександра Тиводара

Олександра Тиводара та «Варти порядку».



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«Варта порядку» також відома, як «приватна армія», члени, якої займалися залякуванням, стеженням, недопуском журналістів, нападами, побиттями, підпалами ресторанів та автомобілів. Окремо слід згадати, що прес-секретар організації Олександр Волянюк минулого року їздив до Росії на «Форум переможців» у Брянськ.



Справу буде розглядати Ковельський міськрайонний суд у складі колегії із трьох суддів: головуючого судді Лесика В.О., судді Восковської О.А., судді Логвинюк І.М.



Обвинувачені проходять за наступними статтями: ч.4 ст.27 ч.1 ст.125, ч.3 ст.28 ч.2 ст.182, ч.3 ст.27 ч.2 ст.201, ч.1 ст.263, ч.3 ст.27 ч.2 ст.359, ч.3 ст.359 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.182,ч.2 ст.201, ч.2 ст.359 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.182, ч.3 ст. 359 Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, справу спочатку розглядав Луцький міськрайонний суд. Але головою було надіслано подання до Волинського апеляційного суду про направлення обвинувального акту на розгляд іншого місцевого суду в межах області. В поданні голова Луцького міськрайонного суду вказав, що відповідно до п.3 ч.1 ст.34 Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження слід передати на розгляд іншого суду. Даний обвинувальний акт стосується меж кримінального провадження розслідування факту порушення недоторканості приватного життя щодо особи, яка з 21.12.1992 року до сьогодні працює суддею в Луцькому міськрайонному суді Волинської області. Дане подання було задоволене.



Як повідомлялось раніше, 8 серпня 2017 року, в Луцьку посеред вулиці затримали голову «Варти порядку» Олександра Тиводара. Також обшуки відбулися на офісі громадського формування та в будинку Тиводара, ще кількох членів цієї організації. У прокуратурі пояснили, що оперативні заходи відбуваються в межах справи щодо стеження за людьми, збору інформації та контрабандного переміщення через кордон спецзасобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному суді відбудеться підготовче судове засідання у справіта «Варти порядку».Про це пише ВАР «Варта порядку» також відома, як «приватна армія», члени, якої займалися залякуванням,, недопуском журналістів, нападами, побиттями, підпалами ресторанів та автомобілів. Окремо слід згадати, що прес-секретар організаціїминулого року їздив до Росії на «Форум переможців» у Брянськ.Справу буде розглядати Ковельський міськрайонний суд у складі колегії із трьох суддів: головуючого судді, судді, суддіОбвинувачені проходять за наступними статтями: ч.4 ст.27 ч.1 ст.125, ч.3 ст.28 ч.2 ст.182, ч.3 ст.27 ч.2 ст.201, ч.1 ст.263, ч.3 ст.27 ч.2 ст.359, ч.3 ст.359 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.182,ч.2 ст.201, ч.2 ст.359 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.182, ч.3 ст. 359 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, справу спочатку розглядав Луцький міськрайонний суд. Але головою було надіслано подання до Волинського апеляційного суду про направлення обвинувального акту на розгляд іншого місцевого суду в межах області. В поданні голова Луцького міськрайонного суду вказав, що відповідно до п.3 ч.1 ст.34 Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження слід передати на розгляд іншого суду. Даний обвинувальний акт стосується меж кримінального провадження розслідування факту порушення недоторканості приватного життя щодо особи, яка з 21.12.1992 року до сьогодні працює суддею в Луцькому міськрайонному суді Волинської області. Дане подання було задоволене.Як повідомлялось раніше, 8 серпня 2017 року, в Луцьку посеред вулиці затримали голову «Варти порядку» Олександра Тиводара. Також обшуки відбулися на офісі громадського формування та в будинку Тиводара, ще кількох членів цієї організації. У прокуратурі пояснили, що оперативні заходи відбуваються в межах справи щодо стеження за людьми, збору інформації та контрабандного переміщення через кордон спецзасобів.

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