Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря





Інформаційне агентство Віталієм Супрунцем.



Статистика свідчить про те, що за останні сто років за рівнем захворюваності та смертності у світі онкогіатологія змістилась з десятого місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. Злоякісні новоутворення разом з хворобами серцево-судинної системи визначають рівень здоров'я популяції України, оскільки обумовлюють 15% всіх смертей і 25% інвалідизації населення.



«В Україні ця проблема надзвичайно актуальна, адже за статистикою щогодини від раку помирає 10 людей, а кожний 50-й українець страждає від онкозахворювання. Ризик захворіти на рак протягом життя в нашій країні має кожний 3-4-й чоловік і кожна 5-6-та жінка», – зазначає лікар.



Чому люди все частіше хворіють на рак?



Загалом в Україні щорічно реєструється близько 150 000 первинних хворих на рак. Зокрема у Волинській області у 2018 році зареєстровано 2724 нових випадків – це приблизно 8 випадків щоденно. Захворюваність на онкопатологію поступово зростає з 275,1 на 100 тис населення в 2015 році до 285,6 на 100 тис населення у 2018 році (проте це менше, ніж по Україні - 315,4).



Факторів, які впливають на розвиток раку, є декілька. Взагалі причина хвороби, як ми, онкологи, кажемо, поліетіологічна (багатоскладова). Раку завжди передує фонове захворювання, рак не виникає на «здоровому» місці. Повинен бути збіг декількох обставин для виникнення онкопатології.



Так, до основних факторів, які впливають на виникнення раку, належать неправильне харчування, як наслідок, надмірна вага, малорухомий спосіб життя. Також варто згадати про шкідливі звички: куріння, зловживання алкоголем та наркотичними речовинами.



Проте не можна забувати й зовнішні впливи: іонізуюче випромінювання, сонячна радіація, промислові шкідливі викиди, професійні шкідливості. Спричинити захворювання на рак можуть і спадковість, віруси та ослаблення імунітету.



Чи можна мінімізувати вплив шкідливих факторів та як запобігти раку?



Так, є декілька застережень американського онкологічного товариства щодо запобігання раку.



По суті, це десять порад, які дозволяють зменшити імовірність захворіти на рак і потрапити на лікування в онкологічну лікарню. Це загальновідомі факти, але особливо це буде важливим, коли ця інформація буде доноситися з вуст лікаря-онколога.



Першою чергою, слід позбутися шкідливих звичок та правильно харчуватися: кинути палити (навіть кальяни і вайпери) і зменшити вживання алкоголю (іноді навіть варто відмовитися від нього повністю), їсти багато овочів та фруктів, пити достатньо води.



Також потрібно підтримувати здорову масу тіла, бути настільки активним, наскільки це можливо.



Уникайте надмірної інсоляції, іншими словами, менше часу проводьте під відкритим сонцем та користуйтеся сонцезахисними кремами.



Щоб убезпечити себе від так званих «сімейних» раків, коли онкоген, який відповідає за виникнення того чи іншого виду раку, передається по спадковості, досліджуйте спадкову схильність до онкохвороб своєї родини.



А загалом необхідно навчитися слухати власне тіло, уникати стресів, висипатися та, звичайно, проходити щорічні профогляди, адже рак легше попередити, ніж лікувати.

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