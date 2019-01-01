Повідомили, скільки волинських громад офіційно перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 16:46
Розповіли про стан переходу громад УПЦ МП до ПЦУ на Волині.
В управлінні Волинської єпархії повідомили, скільки релігійних громад, що вийшли з Московського Патріархату, прийнято до Української Церкви за тиждень.
За інформацією канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, у склад єпархії зарахували парафії сіл Коршів та Садів Луцького р-ну, Кутрів Горохівського, Радошин і Битень Ковельського, Серхів і Тельчі Маневицького, Острів’я Шацького разом із настоятелем протоієреєм Сергієм Омельчуком.
Зокрема, в Радошині вже відправили першу Божественну Літургію українською мовою.
Раніше інформаційна служби єпархії поширила кілька повідомлень про переходи громад, які відбулися у Горохівському, Маневицькому та Камінь-Каширському деканатах. Тож станом на 31 січня після вручення Томосу Вселенського Патріархату у Волинську єпархію Православної Церкви України увійшли всього 16 парафій.
Також отець Микола зазначив, що чимало громад перебувають у процесі переходу.
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В управлінні Волинської єпархії повідомили, скільки релігійних громад, що вийшли з Московського Патріархату, прийнято до Української Церкви за тиждень.
За інформацією канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, у склад єпархії зарахували парафії сіл Коршів та Садів Луцького р-ну, Кутрів Горохівського, Радошин і Битень Ковельського, Серхів і Тельчі Маневицького, Острів’я Шацького разом із настоятелем протоієреєм Сергієм Омельчуком.
Зокрема, в Радошині вже відправили першу Божественну Літургію українською мовою.
Раніше інформаційна служби єпархії поширила кілька повідомлень про переходи громад, які відбулися у Горохівському, Маневицькому та Камінь-Каширському деканатах. Тож станом на 31 січня після вручення Томосу Вселенського Патріархату у Волинську єпархію Православної Церкви України увійшли всього 16 парафій.
Також отець Микола зазначив, що чимало громад перебувають у процесі переходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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