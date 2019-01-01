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Повідомили, скільки волинських громад офіційно перейшли до ПЦУ

Повідомили, скільки волинських громад офіційно перейшли до ПЦУ
Розповіли про стан переходу громад УПЦ МП до ПЦУ на Волині.

В управлінні Волинської єпархії повідомили, скільки релігійних громад, що вийшли з Московського Патріархату, прийнято до Української Церкви за тиждень.

За інформацією канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, у склад єпархії зарахували парафії сіл Коршів та Садів Луцького р-ну, Кутрів Горохівського, Радошин і Битень Ковельського, Серхів і Тельчі Маневицького, Острів’я Шацького разом із настоятелем протоієреєм Сергієм Омельчуком.

Зокрема, в Радошині вже відправили першу Божественну Літургію українською мовою.

Раніше інформаційна служби єпархії поширила кілька повідомлень про переходи громад, які відбулися у Горохівському, Маневицькому та Камінь-Каширському деканатах. Тож станом на 31 січня після вручення Томосу Вселенського Патріархату у Волинську єпархію Православної Церкви України увійшли всього 16 парафій.

Також отець Микола зазначив, що чимало громад перебувають у процесі переходу.

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Теги: ПЦУ, Волинь, Томос, МП, церква
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Коментарі 2
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чому ще не всі громади в поці?
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Де бочка варенья і ящик печенья чи чоколядок жменька?
Буде сказано :Це ваше стадо. Як подоїте чи пострижете, то і буде ваш навар! А ще не забути у Стамбул пайку передати
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