Повідомили, скільки волинських громад офіційно перейшли до ПЦУ





В управлінні Волинської єпархії



За інформацією канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, у склад єпархії зарахували парафії сіл Коршів та Садів Луцького р-ну, Кутрів Горохівського, Радошин і Битень Ковельського, Тельчі Маневицького, Острів’я Шацького разом із настоятелем протоієреєм Сергієм Омельчуком.



Зокрема, в Радошині вже відправили першу Божественну Літургію українською мовою.



Раніше інформаційна служби єпархії поширила кілька повідомлень про переходи громад, які відбулися у Горохівському, Маневицькому та Камінь-Каширському деканатах. Тож станом на 31 січня після вручення Томосу Вселенського Патріархату у Волинську єпархію Православної Церкви України увійшли всього 16 парафій.



Також отець Микола зазначив, що чимало громад перебувають у процесі переходу.

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