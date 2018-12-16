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В аварії на Волині загинув 8-річний хлопчик

В аварії на Волині загинув 8-річний хлопчик
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Гулівка Ковельського району автомобіль Volkswagen Cadу збив 8-річного хлопця. Внаслідок аварії дитина загинула.

Інцидент трапився учора, 31 січня, близько 17 години, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 51-річний житель Чернігова. Встановлено водій допустив наїзд на 8-річного хлопця, місцевого жителя, який перебігав проїжджу частину у невстановленому місці.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

В аварії на Волині загинув 8-річний хлопчик




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Теги: аварія, смерть, дитина
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