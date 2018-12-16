В аварії на Волині загинув 8-річний хлопчик





Інцидент трапився учора, 31 січня, близько 17 години, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 51-річний житель Чернігова. Встановлено водій допустив наїзд на 8-річного хлопця, місцевого жителя, який перебігав проїжджу частину у невстановленому місці.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Гулівка Ковельського району автомобіль Volkswagen Cadу збив 8-річного хлопця. Внаслідок аварії дитина загинула.Інцидент трапився учора, 31 січня, близько 17 години, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 51-річний житель Чернігова. Встановлено водій допустив наїзд на 8-річного хлопця, місцевого жителя, який перебігав проїжджу частину у невстановленому місці.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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