У Луцьку автохам лякав муніципалів впливовими знайомими
Сьогодні, 11:02
У Луцьку чоловік намагався уникнути адміністративного протоколу, прикриваючись знайомствами.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби луцьких муніципалів.
31 січня під час відпрацювання, інспектор департаменту муніципальної варти помітив, що на вулиці Кравчука, 19, поблизу будівлі міського центру фізичного здоров’я населення «Білий м’яч», невідома особа порушила Правила благоустрою міста Луцька.
Чоловік припаркував машину з порушенням.
Під час розмови з працівником департаменту спробував лякати різного роду знайомствами та телефонними дзвінками з метою уникнення притягнення до адміністративного правопорушення, однак це йому не вдалося.
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Про це йдеться у повідомленні прес-служби луцьких муніципалів.
31 січня під час відпрацювання, інспектор департаменту муніципальної варти помітив, що на вулиці Кравчука, 19, поблизу будівлі міського центру фізичного здоров’я населення «Білий м’яч», невідома особа порушила Правила благоустрою міста Луцька.
Чоловік припаркував машину з порушенням.
Під час розмови з працівником департаменту спробував лякати різного роду знайомствами та телефонними дзвінками з метою уникнення притягнення до адміністративного правопорушення, однак це йому не вдалося.
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