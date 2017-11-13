У луцькій школі №25 робили щеплення вчителям





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Так, у деяких працівників вже протермінований період щеплень, адже дорослим потрібно вакцинуватися від дифтерії кожні 10 років. Щеплення від кору робиться в 1 рік, а в 6 років – ревакцинація. Дорослим робиться у випадку небезпечної епідемічної ситуації, яка якраз є на даний момент у місті Луцьку.



Перед тим, як зробити щеплення, працівникам школи лікар провела відповідні огляди: вимірювала температуру тіла, артеріальний тиск, перевірила стан горла та ін.



Відтак, 57 працівникам провели щеплення, з них 27- від кору.



Крім цієї школи на минулому тижні







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій школі №25 в зв’язку з підвищеною захворюваністю на кір, розгорнули тимчасовий кабінет щеплень.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Так, у деяких працівників вже протермінований період щеплень, адже дорослим потрібно вакцинуватися від дифтерії кожні 10 років. Щеплення від кору робиться в 1 рік, а в 6 років – ревакцинація. Дорослим робиться у випадку небезпечної епідемічної ситуації, яка якраз є на даний момент у місті Луцьку.Перед тим, як зробити щеплення, працівникам школи лікар провела відповідні огляди: вимірювала температуру тіла, артеріальний тиск, перевірила стан горла та ін.Відтак, 57 працівникам провели щеплення, з них 27- від кору.Крім цієї школи на минулому тижні провели щеплення працівникам гімназій №4 та 14. Найближчим часом такі щеплення будуть зроблені працівникам гімназії №21. Плануються вакцинування працівників інших шкіл.

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