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У луцькій школі №25 робили щеплення вчителям

У луцькій школі №25 робили щеплення вчителям
У луцькій школі №25 в зв’язку з підвищеною захворюваністю на кір, розгорнули тимчасовий кабінет щеплень.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Так, у деяких працівників вже протермінований період щеплень, адже дорослим потрібно вакцинуватися від дифтерії кожні 10 років. Щеплення від кору робиться в 1 рік, а в 6 років – ревакцинація. Дорослим робиться у випадку небезпечної епідемічної ситуації, яка якраз є на даний момент у місті Луцьку.

Перед тим, як зробити щеплення, працівникам школи лікар провела відповідні огляди: вимірювала температуру тіла, артеріальний тиск, перевірила стан горла та ін.

Відтак, 57 працівникам провели щеплення, з них 27- від кору.

Крім цієї школи на минулому тижні провели щеплення працівникам гімназій №4 та 14. Найближчим часом такі щеплення будуть зроблені працівникам гімназії №21. Плануються вакцинування працівників інших шкіл.



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Теги: щеплення, кір, Луцьк
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