«George’s Club», що у «Промені», вводить новинки*

В «George’s Club» тепер можна придбати подарунки для тих, у кого все є.І ось вас запрошують на день народження, а що подарувати ви ніяк не збагнете. Знайома ситуація? Тому в «George’s Club» вирішили спростити вам вибір подарунків. Тепер ви просто даруєте винуватцю торжества можливість відпочити так, як йому до душі.Відтепер в «George’s Club» можна придбати подарункові сертифікати номіналом 200, 500 або 1000 грн. Такий сертифікат стане приємним подарунком, адже його можна обміняти на будь-яку послугу, страву, напої, які пропонує заклад. Сертифікат діє в залах боулінгу, більярду та в ресторані-караоке.Використати його можна один раз. Скільки можна дарувати речі? Даруйте емоції!«George’s Club» знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь». Боулінг та більярд працюють цілодобово, а ресторан-караоке щодня з 18:00 до 06:00.