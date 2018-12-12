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У Луцьку біля нічного клубу жінка вкрала у незнайомця iPhone 8

У Луцьку біля нічного клубу жінка вкрала у незнайомця iPhone 8
Поблизу нічного клубу «Голівуд» лучанка витягнула з кишені штанів чоловіка дороговартісний Iphone 8, ціна якого сягає 26 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироці Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24 січня, - пишуть Волинські новини.

Як вдалося встановити під час судового засідання, 24 грудня 2017 року близько 1:00 години обвинувачена поблизу нічного клубу «Голівуд», що на вулиці Євгена Сверстюка обласного центру Волині, дістала з кишені штанів потерпілого мобільний телефон Iphone 8, вартість якого становить 26 тисяч гривень.

Відзначимо, що обвинувачена повністю визнала свою вину та відшкодувала завдані збитки потерпілому. До того ж, між потерпілим та обвинуваченою укладена угода про примирення.

Отож, суд визнав її винною та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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Теги: крадіжка, телефони, Луцьк
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