Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО





28 січня на сайті публічних закупівель Prozorro відбулись відкриті торги на закупівлю робіт з реконструкції стадіону "Локомотив". У них взяли участь два претенденти: ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» та ТзОВ «Енергоресур-монтаж» (м. Львів).



Переможцем визнано ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536». Період оскарження - до 12 лютого.



Як повідомлялось раніше, Ковель розпочав реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур» у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий комітет Ковельської міської ради повідомив про намір укласти договір на реконструкцію підтрибунних приміщень стадіону “Локомотив” під розміщення транскордонного центру діалогу культур Польща-Білорусь-Україна, що планується по вулиці Сагайдачного,5В, у м. Ковелі. Про це йдеться на сторінці Стадіон Локомотив - Ковель у соцмережі facebook.28 січня на сайті публічних закупівель Prozorro відбулись відкриті торги на закупівлю робіт з реконструкції стадіону "Локомотив". У них взяли участь два претенденти: ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» та ТзОВ «Енергоресур-монтаж» (м. Львів).Переможцем визнано ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536». Період оскарження - до 12 лютого.Як повідомлялось раніше, Ковель розпочав реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур» у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».

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