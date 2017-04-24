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Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО

Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО
Виконавчий комітет Ковельської міської ради повідомив про намір укласти договір на реконструкцію підтрибунних приміщень стадіону “Локомотив” під розміщення транскордонного центру діалогу культур Польща-Білорусь-Україна, що планується по вулиці Сагайдачного,5В, у м. Ковелі. Про це йдеться на сторінці Стадіон Локомотив - Ковель у соцмережі facebook.

28 січня на сайті публічних закупівель Prozorro відбулись відкриті торги на закупівлю робіт з реконструкції стадіону "Локомотив". У них взяли участь два претенденти: ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» та ТзОВ «Енергоресур-монтаж» (м. Львів).

Переможцем визнано ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536». Період оскарження - до 12 лютого.
Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО

Як повідомлялось раніше, Ковель розпочав реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур» у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».
Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО

Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО

Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО

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Теги: Ковель, стадіон, Локомотив, реконструкція, тендер
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