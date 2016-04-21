Повідомили, де на Волині погіршилась криміногенна ситуація





Про це повідомляє



У результаті проведеної координаційної роботи в регіоні спостерігається покращання криміногенної ситуації, зниження на 14,2% кількості облікованих злочинів (з 10834 до 9296), рівня кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення (з 104,3 до 89,5) і він суттєво нижчий, як по державі (115,3).



Зниження злочинності відбулось майже в усіх районах і містах області, серед них найбільше на території Любешівського (з 178 до 121, або -32,0%), Шацького (з 162 до 112, або -30,9%), Іваничівського (з 247 до 193, або -21,9%), Маневицького (з 256 до 209, або -18,4%), Луцького (з 820 до 677, або -17,4%) Ковельського (з 354 до 293, або -17,2%) районів, а також у містах Володимир-Волинському (з 495 до 348, або -29,7%), Луцьку (з 4025 до 3213, або -20,2%), Ковелі (з 986 до 818, або -17,0%).



У регіоні менше вчинено тяжких злочинів (3302 проти 4088, або на 19,2% менше, у той час як, по державі 15,2%).



Зменшилась кількість злочинів проти життя та здоров’я особи (з 735 до 712, або на 3,1%), а їх частка нижча, як по державі (7,7% проти 8,0%).



Менше вчинено і злочинів проти власності (5550 проти 7078, або на 21,6%, їх питома вага менша, як по державі, 59,7% проти 62,4%), у тому числі крадіжок (4351 проти 5676, або на 23,3%), з квартир (440 проти 608, або на 27,6%), грабежів (233 проти 292, або на 20,2%), шахрайств (694 проти 805, або на 13,8%).



Скоротилась кількість злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (з 502 до 464, або на 7,6%), у тому числі порушень правил безпеки руху або експлуатації транспорту (з 302 до 279, або на 7,6%), злочинів щодо незаконного заволодіння транспортними засобами (з 147 до 113, або на 23,1%), проти довкілля (з 123 до 91, або на 26,0%).



Зменшилась кількість правопорушень, вчинених в стані алкогольного сп’яніння (з 475 до 399, або на 16,0%), особами, які раніше вчиняли злочини (з 1664 до 1293, або на 22,3%).



Знизилась злочинність у підлітковому середовищі (110 злочинів у 2018 році - проти 126 у 2017, або на 12,7%), на третину (з 104 до 66, або на 36,5%) зменшилась і кількість неповнолітніх, що вступили у конфлікт із законом.



Водночас, в умовах незавершеності та інституційної неузгодженості реформування органів правопорядку забезпечити в повній мірі ефективної роботи правоохоронної системи у всіх сферах протидії злочинності, насамперед щодо її профілактики, ще не вдалось.



Відтак, при покращанні загалом у регіоні криміногенної ситуації, в окремих районах області (у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Любомльському та Турійському) відбулося зростання рівня злочинності.



Збільшилась кількість особливо тяжких злочинів, умисних вбивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі тих, що спричинили смерть потерпілих, розбійних нападів, вимагань, злочинів, вчинених групою осіб.



На даний час регіональною прокуратурою проводиться вивчення стану криміногенної ситуації в області та ефективності правоохоронної діяльності з питань протидії злочинності з метою додаткового узгодження роботи правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чотирьох районах Волині зріс рівень злочинності. Зокрема, у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Любомльському та Турійському районах.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської обалсті.У результаті проведеної координаційної роботи в регіоні спостерігається покращання криміногенної ситуації, зниження на 14,2% кількості облікованих злочинів (з 10834 до 9296), рівня кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення (з 104,3 до 89,5) і він суттєво нижчий, як по державі (115,3).Зниження злочинності відбулось майже в усіх районах і містах області, серед них найбільше на території Любешівського (з 178 до 121, або -32,0%), Шацького (з 162 до 112, або -30,9%), Іваничівського (з 247 до 193, або -21,9%), Маневицького (з 256 до 209, або -18,4%), Луцького (з 820 до 677, або -17,4%) Ковельського (з 354 до 293, або -17,2%) районів, а також у містах Володимир-Волинському (з 495 до 348, або -29,7%), Луцьку (з 4025 до 3213, або -20,2%), Ковелі (з 986 до 818, або -17,0%).У регіоні менше вчинено тяжких злочинів (3302 проти 4088, або на 19,2% менше, у той час як, по державі 15,2%).Зменшилась кількість злочинів проти життя та здоров’я особи (з 735 до 712, або на 3,1%), а їх частка нижча, як по державі (7,7% проти 8,0%).Менше вчинено і злочинів проти власності (5550 проти 7078, або на 21,6%, їх питома вага менша, як по державі, 59,7% проти 62,4%), у тому числі крадіжок (4351 проти 5676, або на 23,3%), з квартир (440 проти 608, або на 27,6%), грабежів (233 проти 292, або на 20,2%), шахрайств (694 проти 805, або на 13,8%).Скоротилась кількість злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (з 502 до 464, або на 7,6%), у тому числі порушень правил безпеки руху або експлуатації транспорту (з 302 до 279, або на 7,6%), злочинів щодо незаконного заволодіння транспортними засобами (з 147 до 113, або на 23,1%), проти довкілля (з 123 до 91, або на 26,0%).Зменшилась кількість правопорушень, вчинених в стані алкогольного сп’яніння (з 475 до 399, або на 16,0%), особами, які раніше вчиняли злочини (з 1664 до 1293, або на 22,3%).Знизилась злочинність у підлітковому середовищі (110 злочинів у 2018 році - проти 126 у 2017, або на 12,7%), на третину (з 104 до 66, або на 36,5%) зменшилась і кількість неповнолітніх, що вступили у конфлікт із законом.Водночас, в умовах незавершеності та інституційної неузгодженості реформування органів правопорядку забезпечити в повній мірі ефективної роботи правоохоронної системи у всіх сферах протидії злочинності, насамперед щодо її профілактики, ще не вдалось.Відтак, при покращанні загалом у регіоні криміногенної ситуації, в окремих районах області (у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Любомльському та Турійському) відбулося зростання рівня злочинності.Збільшилась кількість особливо тяжких злочинів, умисних вбивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі тих, що спричинили смерть потерпілих, розбійних нападів, вимагань, злочинів, вчинених групою осіб.На даний час регіональною прокуратурою проводиться вивчення стану криміногенної ситуації в області та ефективності правоохоронної діяльності з питань протидії злочинності з метою додаткового узгодження роботи правоохоронних органів.

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