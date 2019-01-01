вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони

Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони
3 лютого 2019 року відзначають День преподобного Максима Грека. В народі його називали утішителем, адже він допомагав людям у бідах.

Йому також молилися про заступництво за вдів і сиріт. Цього дня відзначають іменини представники чоловічої статі з іменем Максим, - пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.

Народні прикмети на 3 лютого

– Ясна погода чекайте затяжних морозів.

– Якщо на Максима запланована зустріч не відбулася, значить, до добра. Вважається, що Бог від чогось лихого відвів.

Що можна робити 3 лютого

1. На Максима бажано помиритися з усіма, з ким ви були у сварці.

2. Якщо вас турбує якась проблема, підіть до церкви та помоліться про допомогу в складній ситуації.

3. Цього дня можна піти в ліс, знайти березу і притулитися до неї, розповісти про все, що тривожить. Кажуть, що по дорозі назад правильне рішення обов'язково знайдеться.

4. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.

Що не можна робити 3 лютого

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«George’s Club», що у «Промені», вводить новинки*
Сьогодні, 11:12
Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:36
Досі шукають тіло пенсіонера, який втонув у луцькому Стиру
Сьогодні, 10:00
Юні волинські каратисти стали переможцями на чемпіонаті в Києві
Сьогодні, 09:50
Сьогодні відбудеться інтронізація предстоятеля ПЦУ — митрополита Епіфанія
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
01 лютий, 11:08
Чому сьогодні в жодному разі не можна відпочивати: прикмети і забобони Чому сьогодні в жодному разі не можна відпочивати: прикмети і забобони
30 січень, 11:18
Чому сьогодні категорично не можна приймати подарунки: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна приймати подарунки: прикмети і забобони
24 січень, 11:15
Чому сьогодні не можна виносити сміття з дому: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна виносити сміття з дому: прикмети і забобони
23 січень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«George’s Club», що у «Промені», вводить новинки*
Сьогодні, 11:12
 0
Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:36
 0
Досі шукають тіло пенсіонера, який втонув у луцькому Стиру
Сьогодні, 10:00
 0
Юні волинські каратисти стали переможцями на чемпіонаті в Києві
Сьогодні, 09:50
 0
Сьогодні відбудеться інтронізація предстоятеля ПЦУ — митрополита Епіфанія
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8