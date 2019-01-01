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Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО

Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
2 лютого у 14 окремій механізованій бригаді оперативного командування «Захід» відбулися змагання з гирьового спорту на першість військової частини.

Учасники та учасниці турніру змагалися у різних вагових категоріях і справу мали з гирями різної ваги: чоловіки «тягали» 24-кілограмові, представниці прекрасної статі – 16-кілограмові, - повідомили у прес-службі волинської бригади.

За підсумками докладених зусиль та набраних балів, переможцем змагань у ваговій категорії до 63 кг серед чоловіків став Олександр Лисун, у ваговій категорії до 68 кг – Іван Багатенко, до 73 кг – Богдан Кінчак, до 78 – Ігор Скучинський, до 85 – Максим Панасенков, до 95 кг – Василь Кошманюк, і серед «важковиків», у категорії понад 95 кг, найсильнішим був Аміран Хорава.

А серед дівчат беззаперечною переможницею змагань стала Світлана Лавренюк, піднявши гирю в ривку 51 раз, і неабияк вразивши силою і вправністю учасників турніру, вболівальників та суддів.

"Переможці змагань були нагороджені грамотами командира 14 окремої механізованої бригади, і незабаром відстоюватимуть спортивну честь нашої військової частини на турнірі з гирьового спорту на першість оперативного командування «Захід». Тож тримаємо кулаки за наших силачів, і надзвичайно пишаємося ними! Вперед-вперед!" - йдеться у повідомленні.

Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО

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Теги: 14 ОМБр, спорт, Волинь
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