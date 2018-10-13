У Старому місті луцькі муніципали знайшли гору сміття. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.



З цією проблемою в департамент звернулись небайдужі громадяни, яким увірвався терпець від такого сусідства.



"На порушників складено протокол про адміністративне поавопорушення за ст. 152 КУпАП та видано припис з зобов'язанням все прибрати", - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цілу гору сміття виявили інспектори департаменту муніципальної варти в старому місті біля будинку на вул. Драгоманова, 29.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.З цією проблемою в департамент звернулись небайдужі громадяни, яким увірвався терпець від такого сусідства."На порушників складено протокол про адміністративне поавопорушення за ст. 152 КУпАП та видано припис з зобов'язанням все прибрати", - йдеться у повідомленні.

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