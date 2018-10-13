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У Старому місті луцькі муніципали знайшли гору сміття. ФОТО

У Старому місті луцькі муніципали знайшли гору сміття. ФОТО
Цілу гору сміття виявили інспектори департаменту муніципальної варти в старому місті біля будинку на вул. Драгоманова, 29.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

З цією проблемою в департамент звернулись небайдужі громадяни, яким увірвався терпець від такого сусідства.

"На порушників складено протокол про адміністративне поавопорушення за ст. 152 КУпАП та видано припис з зобов'язанням все прибрати", - йдеться у повідомленні.

У Старому місті луцькі муніципали знайшли гору сміття. ФОТО
У Старому місті луцькі муніципали знайшли гору сміття. ФОТО
У Старому місті луцькі муніципали знайшли гору сміття. ФОТО


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Теги: сміття, муніципали
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