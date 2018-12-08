Monatik і Дорофеєва опинилися в одному ліжку на показі українського дизайнера

Іван Фролов представив свою колекцію Frolov осінь-зима 2019/2020 в рамках першого дня Ukrainian Fashion Week.



Головний подіум країни він перетворив на величезне ліжко, на якій лежали моделі і гості показу, - передає



На вході кожен гість отримував червону подушку, яку вільний був покласти в будь-якій частині приміщення.



В одному великому ліжку опинилися Monatik, Надя Дорофеєва, Мішель Андраде, Ірина Горова, Іраклі Макацарія, Джамала, Василіса Фролова.







Коли всі зайняли свої місця на застеленому шовком підлозі, моделі почали ходити між ними.



За задумом Фролова, величезне ліжко символізувало хаотичні статеві зв'язки. Таким чином дизайнер хотів привернути увагу до проблеми боротьби зі СНІДом. Червоне світло символізував любов.



Це не було схоже на традиційний показ. Моделі не просто дефілювали по подіуму - вони танцювали, фліртували з гостями, сиділи, лежали, бігали.



Сама ж колекція вийшла дуже романтичною. Напівпрозорі сукні з пишним подолом, корсети, блузи з відкритими плечима. Не обійшлося і без брючних костюмів, які кілька сезонів поспіль знаходяться на піку популярності. Бренд Frolov пропонує жінкам досліджувати свою сексуальність, оголяти груди, живіт, плечі. Але робити все це настільки вишукано, без найменшого натяку на вульгарність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дизайнерпредставив свою колекцію Frolov осінь-зима 2019/2020 в рамках першого дня Ukrainian Fashion Week.Головний подіум країни він перетворив на величезне ліжко, на якій лежали моделі і гості показу, - передає КП.ua На вході кожен гість отримував червону подушку, яку вільний був покласти в будь-якій частині приміщення.В одному великому ліжку опинилися Monatik, Надя Дорофеєва, Мішель Андраде, Ірина Горова, Іраклі Макацарія, Джамала, Василіса Фролова.Коли всі зайняли свої місця на застеленому шовком підлозі, моделі почали ходити між ними.За задумом Фролова, величезне ліжко символізувало хаотичні статеві зв'язки. Таким чином дизайнер хотів привернути увагу до проблеми боротьби зі СНІДом. Червоне світло символізував любов.Це не було схоже на традиційний показ. Моделі не просто дефілювали по подіуму - вони танцювали, фліртували з гостями, сиділи, лежали, бігали.Сама ж колекція вийшла дуже романтичною. Напівпрозорі сукні з пишним подолом, корсети, блузи з відкритими плечима. Не обійшлося і без брючних костюмів, які кілька сезонів поспіль знаходяться на піку популярності. Бренд Frolov пропонує жінкам досліджувати свою сексуальність, оголяти груди, живіт, плечі. Але робити все це настільки вишукано, без найменшого натяку на вульгарність.

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