На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 08:24
Волинські митники на посту Доманове вилучили у водіїв 160 ящиків білоруських сигарет без акцизних марок України. Загалом 80 тисяч пачок вартістю 1 млн 872 тис гривень.
Повідомляє прес-служба ДФС у Волинській області.
Незадекларована продукція Гродненської табачної фабрики “Неман” була складена між металоконструкціями, які міжнародний перевізник доставляв офіційно на замовлення українського покупця.
Власниками виявились два водії — громадяни Росії та Білорусії.
Сигарети вилучені на склад митниці. Правоохоронним органам надіслане повідомлення про правопорушення, яке містить ознаки злочину за ст.204 Кримінального Кодексу України.
Незаконне транспортування з метою збуту тютюнових виробів карається штрафом від п’ятисот до тисячі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією продукції.
Крім того, за Митним Кодексом України іноземцям доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості незадекларованого товару.
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Повідомляє прес-служба ДФС у Волинській області.
Незадекларована продукція Гродненської табачної фабрики “Неман” була складена між металоконструкціями, які міжнародний перевізник доставляв офіційно на замовлення українського покупця.
Власниками виявились два водії — громадяни Росії та Білорусії.
Сигарети вилучені на склад митниці. Правоохоронним органам надіслане повідомлення про правопорушення, яке містить ознаки злочину за ст.204 Кримінального Кодексу України.
Незаконне транспортування з метою збуту тютюнових виробів карається штрафом від п’ятисот до тисячі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією продукції.
Крім того, за Митним Кодексом України іноземцям доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості незадекларованого товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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