На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО

Волинські митники на посту Доманове вилучили у водіїв 160 ящиків білоруських сигарет без акцизних марок України. Загалом 80 тисяч пачок вартістю 1 млн 872 тис гривень.Повідомляє прес-служба ДФС у Волинській області.Незадекларована продукція Гродненської табачної фабрики “Неман” була складена між металоконструкціями, які міжнародний перевізник доставляв офіційно на замовлення українського покупця.Власниками виявились два водії — громадяни Росії та Білорусії.Сигарети вилучені на склад митниці. Правоохоронним органам надіслане повідомлення про правопорушення, яке містить ознаки злочину за ст.204 Кримінального Кодексу України.Незаконне транспортування з метою збуту тютюнових виробів карається штрафом від п’ятисот до тисячі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією продукції.Крім того, за Митним Кодексом України іноземцям доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості незадекларованого товару.