вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО

На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
Волинські митники на посту Доманове вилучили у водіїв 160 ящиків білоруських сигарет без акцизних марок України. Загалом 80 тисяч пачок вартістю 1 млн 872 тис гривень.

Повідомляє прес-служба ДФС у Волинській області.

Незадекларована продукція Гродненської табачної фабрики “Неман” була складена між металоконструкціями, які міжнародний перевізник доставляв офіційно на замовлення українського покупця.

Власниками виявились два водії — громадяни Росії та Білорусії.

Сигарети вилучені на склад митниці. Правоохоронним органам надіслане повідомлення про правопорушення, яке містить ознаки злочину за ст.204 Кримінального Кодексу України.

Незаконне транспортування з метою збуту тютюнових виробів карається штрафом від п’ятисот до тисячі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією продукції.

Крім того, за Митним Кодексом України іноземцям доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості незадекларованого товару.
На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО

На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО

На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО

На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО

На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цигарки, Доманове, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 08:39
На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 08:24
Волинь: ОПОРА звернулася до поліції через невідомого «агітатора». ВІДЕО
Сьогодні, 07:17
У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 06:26
У Ковелі планують будувати десятиповерхівки
Сьогодні, 04:55
Схожі новини
Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО
02 лютий, 09:37
Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки
01 лютий, 10:21
Контрабандні цигарки умільці заховали у подвійній стелі буса. ВІДЕО Контрабандні цигарки умільці заховали у подвійній стелі буса. ВІДЕО
01 лютий, 01:34
На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
31 січень, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 08:39
 0
На пункті «Доманове» затримали патрію безакцизних цигарок на майже 2 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 08:24
 0
Волинь: ОПОРА звернулася до поліції через невідомого «агітатора». ВІДЕО
Сьогодні, 07:17
 0
У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 06:26
 0
У Ковелі планують будувати десятиповерхівки
Сьогодні, 04:55
 0
Медіа
відео
1/8