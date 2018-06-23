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У місті на Волині невідомі підпалили авто

У місті на Волині невідомі підпалили авто
Пожежно-рятувальна служба загасила у Ковелі автомобіль, який підпалили невідомі.

Про надзвичайну подію розповіли 4 лютого на понеділковій апаратній нараді у Ковельській міській раді, - повідомляє Район. Ковель.

«Пожежно-рятувальна служба виїздила 2 лютого на підпал автомобіля. Травмованих немає. Ймовірна причина – підпал», – коротко проінформувала чиновниця на нараді.

Нагадаємо, у серпні 2017 року на вулиці Міцкевича чоловікові посеред ночі підпалили будинок та автомобіль, у жовтні того ж року на вулиці Тімірязєва згоріло відразу дві іномарки, а у липні 2018 року невідомі підпалили магазин «Італійський смак», що на вулиці Володимирській.

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Теги: пожежа, авто, Ковель
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