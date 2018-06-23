У місті на Волині невідомі підпалили авто
Сьогодні, 11:31
Пожежно-рятувальна служба загасила у Ковелі автомобіль, який підпалили невідомі.
Про надзвичайну подію розповіли 4 лютого на понеділковій апаратній нараді у Ковельській міській раді, - повідомляє Район. Ковель.
«Пожежно-рятувальна служба виїздила 2 лютого на підпал автомобіля. Травмованих немає. Ймовірна причина – підпал», – коротко проінформувала чиновниця на нараді.
Нагадаємо, у серпні 2017 року на вулиці Міцкевича чоловікові посеред ночі підпалили будинок та автомобіль, у жовтні того ж року на вулиці Тімірязєва згоріло відразу дві іномарки, а у липні 2018 року невідомі підпалили магазин «Італійський смак», що на вулиці Володимирській.
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Про надзвичайну подію розповіли 4 лютого на понеділковій апаратній нараді у Ковельській міській раді, - повідомляє Район. Ковель.
«Пожежно-рятувальна служба виїздила 2 лютого на підпал автомобіля. Травмованих немає. Ймовірна причина – підпал», – коротко проінформувала чиновниця на нараді.
Нагадаємо, у серпні 2017 року на вулиці Міцкевича чоловікові посеред ночі підпалили будинок та автомобіль, у жовтні того ж року на вулиці Тімірязєва згоріло відразу дві іномарки, а у липні 2018 року невідомі підпалили магазин «Італійський смак», що на вулиці Володимирській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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