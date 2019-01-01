У «Промені» з’явилася креативна інсталяція про любов до нашого міста*

У холі РЦ «Промінь» з’явилась креативна інсталяція про любов до нашого міста.«Напередодні дня закоханих ми вирішили поговорити не лише про кохання, а про любов. Любов між нами, наші почуття, захоплення, цінності та спогади, які пов'язані з Луцьком. Ми підготували 4 питання, кожне з яких має свій колір. На дошці маса варіантів, які підказали нам ви», – пише на своїх сторінках у соціальних мережах РЦ «Промінь».Кожне запитання має свій колір, тобто моточок нитки, який охочі прив’язують до слів, які для них важливі. Те, що ми любимо, цінуємо, що змушує згадувати на великих відстанях і повертатись у Луцьк знову.«Для когось Луцьк є особливим, бо він прожив тут все своє життя, робив перші звершення та зустрів кохання, хтось сюди переїхав і знайшов своє місце, а хтось давно вже тут не живе, але повертається щоразу до улюблених людей та місць, які залишаться у пам’яті назавжди. Ми хочемо, щоб лучани не лише розказали нам про своє улюблене, а взявши участь у інсталяції, ще раз зрозуміли та переоцінили те, наскільки ж ми є щасливими мешкаючи в такому затишному та сповненому «нашим» місті» – розповідає відділ маркетингу "Променя".Інсталяція стоятиме протягом лютого у холі та чекає на кожного, щоб почути про вашу любов.