Затримали злодія, який у Луцьку грабував квартири. ФОТО

У Луцьку поліція затримала жителя сусідньої Львівської області, котрого підозрюють у вчиненні квартирних крадіжок.Так, у п’ятницю, 1 лютого, до поліції від жителів міста надійшло дві заяви щодо вчинення квартирних крадіжок - інформує ГУНП у Волинській області.Невідомі, пошкодили замки у квартирах на вулиці Кравчука і Привокзальна, та викрали з помешкань цінні речі й гроші. Сума завданих громадянам матеріальних збитків становить понад 70 тис. грн.За гарячими слідами оперативники встановили, що до вчинення квартирних крадіжок причетний раніше судимий 33-річний житель міста Червоноград сусідньої Львівської області. Автомобіль Škoda Octavia RS, на якому пересувався зловмисник, патрульні зупинили на вулиці Львівський, оперативники затримали правопорушника.«У правопорушника вилучили викрадені із квартир речі, зокрема, ювелірні вироби та гроші, а також різноманітні пристрої для відкриття та пошкодження замків. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у житло. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до шести років позбавлення волі», - зазначив начальник головного управління Національної поліції у Волинській областіДосудове розслідування триває.