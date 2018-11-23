На Миколаївщині чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчинку





У селі в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку, говориться в повідомленні



У поліцію звернулася мати дівчинки.



За її словами, дівчинка йшла по вулиці, а їй назустріч йшов п’яний односелець. Він силою затягнув її до будинку, де побив і згвалтував.



Вирватися дівчинці вдалося за обіцянку прийти завтра.



Поліцейські затримали 57-річного зловмисника. Наразі призначено проведення необхідних експертиз.



Чоловікові повідомлено про підозру за скоєння злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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